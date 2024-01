Hospital San Juan de Dios con presupuesto insuficiente y millonaria deuda

La directora ejecutiva del hospital general San Juan de Dios, Erika Pérez, quien asumió el cargo esta semana, dio a conocer que heredó una deuda de casi Q256 millones. Según explicó, este monto incluye los pagos por distintos conceptos que no se han podido cumplir debido al reducido presupuesto que se le asigna a ese centro asistencial.

“Lo más importante que tenemos ahorita es la deuda con la que entramos. Principalmente se deben medicamentos, material médico quirúrgico, como jeringas, guantes, sueros. Debemos en arrendamientos casi Q60 millones por la falta de presupuesto histórico”, explicó.

Según sus palabras, nunca se compra el equipo médico porque son procesos muy largos y, además, este tipo de elementos son muy caros, hay incluso algunos de Q500 mil o hasta Q1 millón, por lo que los eventos pueden llevar meses, incluso un año, y después se caen por algún problema.

Entonces esto dificulta comprar equipo, por lo cual se recurre a los arrendamientos, que les permite funcionar en las distintas áreas, principalmente la Emergencia, Intensivo y salas de operaciones.

“Hay muchas áreas críticas donde se quedó la deuda”, añadió la doctora durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.

Explicó que esta situación de falta de quipo no solo hace que se acumule más deuda al tener que alquilarlos, sino que también conlleva un impacto directo en los pacientes, pues hay algunos insumos que no se tienen y ellos deben recurrir a buscarlos fuera de la institución.

Por ejemplo, mencionó que durante años se ha querido adquirir el equipo para resonancia, pero no ha sido posible, no solo por el precio sino también por el espacio donde se colocará, con el cual no se cuenta.

En ese contexto, indicó que los guatemaltecos deben pagar por ciertos exámenes en entidades privadas y regresar con los resultados para que los médicos les den los diagnósticos respectivos.

Hospital requeriría una ampliación de presupuesto

La doctora Pérez explicó que considera que el presupuesto para el buen funcionamiento del hospital general San Juan de Dios tendría que ser de aproximadamente Q1 mil 500 millones, pero solo le asignaron Q 870 millones. En ese sentido, señaló que estos fondos solamente alcanzarán para cubrir lo correspondiente a los próximos cuatro o cinco meses.

“Tenemos un presupuesto que contempla funcionamiento Q440 millones, o sea que va a quedar menos de la mitad para poder adquirir insumos”, resaltó.

Asimismo, indicó que en la mencionada categoría hay que contemplar los medicamentos, material médico quirúrgico, alimentos y pagos de servicios (energía eléctrica, agua, teléfono y otros). Ante lo cual señaló que será necesario solicitar una ampliación presupuestaria para no dejar de atender a la población.

