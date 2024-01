TM Roh: “Trabajamos duro para satisfacer las expectativas de los consumidores latinoamericanos”

El 17 de enero se llevó a cabo el Samsung Galaxy Unpacked, desde San José California, donde se presentó la nueva serie de teléfonos Galaxy S24, S24+ y S24 Ultra. El evento estuvo presidido por TM Roh, presidente global de Samsung Mobile.

Samsung, líder del mercado de dispositivos móviles en América Latina con más de 100 millones de clientes, sorprendió a todos al revelar la nueva era de Inteligencia Artificial (IA) en dispositivos móviles.

Durante una entrevista exclusiva con Emisoras Unidas, el reconocido empresario subrayó la dedicación de la compañía a la innovación y su compromiso con la creación de experiencias significativas para los usuarios.

Latinoamérica es un mercado muy importante para Samsung Mobile. Llevamos mucho tiempo trabajando muy duro para satisfacer las necesidades y expectativas de los consumidores latinoamericanos.

Los consumidores están muy abiertos a las nuevas tecnologías innovadoras y tienen altas expectativas de calidad. De hecho, vi algunos resultados de una investigación de mercado que dice que en los próximos 5 años la aceptación y las expectativas de la tecnología de IA serán mayores en la región latinoamericana que en cualquier otra geografía del mundo.

En ese contexto, tenemos muchas características o funcionalidades en Galaxy AI, en el S24, que están orientadas, que son muy adecuadas para el mercado latinoamericano.

Por ejemplo, para nuestras características de comunicación gratuitas, el S24 soporta desde el inicio 13 idiomas diferentes, incluyendo el portugués y el español latinoamericano.

Hemos adoptado un enfoque híbrido hacia el uso de la IA, lo que significa que se basa en los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de los años y también la tecnología proporcionada por nuestros socios estratégicos. Eso quiere decir que, al menos en parte, eso debe ser apoyado por las especificaciones de hardware.

Entonces, sobre si también se puede aplicar para otros segmentos, o los modelos de entrada, como la serie A, pues la respuesta inmediata es no, porque las características de Galaxy AI tienen que ser soportadas por las especificaciones de hardware y en el hardware de la serie A las especificaciones aún no existen por el momento.

Dicho esto, por supuesto, la serie A seguirá mejorando, así que en un momento determinado también tendrá el tipo de especificaciones que pueden acomodar las características del AI. Cuando llegue ese momento, incluirá esas características también.

Tan importante como el desarrollo y la usabilidad en IA, creo, es abordar las preocupaciones relacionadas y proporcionar protección.

Entendemos las diversas preocupaciones sobre la IA -por ejemplo, los problemas de alucinaciones o el manejo de la privacidad- por lo que estamos haciendo esfuerzos para proporcionar protección y para hacer mejoras en varios frentes.

Por un lado, estamos trabajando con nuestras propias tecnologías, como Knox, para fortalecer la seguridad. Y también estamos trabajando con socios, como Microsoft o Google, para proporcionar otros filtros de seguridad.

Y como saben, hay discusiones en curso sobre cuestiones de derechos de autor y una forma de abordar este tema es tener estándares y tener algún tipo de registro o identificación de los metadatos. Una vez se alcance un consenso, Samsung adoptará activamente la solución.

Creemos que la salud digital, que se apoya en Samsung Health, seguirá progresando y es un área importante que muchos consumidores consideran crucial por eso vemos la necesidad de dispositivos portátiles “Always Monitoring” para recopilar información de salud de manera continua.

Hasta ahora, nuestro Galaxy Watch ha proporcionado funciones que permiten el seguimiento constante de la información de salud, como la salud digital y Samsung Health, a través de hardware potente y tecnología de sensores bioactivos llamada Bioactive Sensor. Continuaremos desarrollando estas funciones en el futuro.

Samsung teases Galaxy Ring that will come with health related features#SamsungUnpacked #GalaxyUnpacked #SamsungRing #GalaxyRing pic.twitter.com/5UWnlLt53o

— Shivam Srivastava (@Urban_el_soul) January 21, 2024