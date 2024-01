El italiano Jannik Sinner conquista el Australian Open 2024

El joven tenista italiano Jannik Sinner escribió su nombre en los anales del tenis al protagonizar una remontada épica en la final del Abierto de Australia 2024 frente al ruso Daniil Medvedev. En un encuentro que mantuvo en vilo a los espectadores durante tres horas y 43 minutos, Sinner logró revertir un marcador desfavorable para imponerse con parciales de 3-6, 3-6, 6-4, 6-4 y 6-3, alzando así su primer trofeo de Grand Slam.

Con esta victoria, Jannik Sinner se convierte en el primer tenista italiano en ganar el título en el emblemático torneo disputado a orillas del río Yarra. Además, se une a selecto grupo de compatriotas que han dejado una huella imborrable en la historia del tenis, junto a figuras como Nicola Pietrangeli y Adriano Panatta, quienes también han conquistado un ‘major’.

El encuentro final no solo fue memorable por la gesta de Sinner, sino que también marcó la octava ocasión en la que una final de Grand Slam presenció una remontada después de un 0-2 inicial. Es importante destacar que Daniil Medvedev ha sido protagonista en las dos últimas remontadas, enfrentándose primero a Sinner y luego a Rafael Nadal en el Abierto de Australia de 2022.

Con tan solo 22 años y 165 días, Jannik Sinner se consagra como el tenista más joven en ganar el Abierto de Australia desde que lo hiciera Novak Djokovic en 2008, quien contaba con 20 años y 250 días en aquel entonces. Este logro no solo destaca su habilidad en la cancha, sino también su madurez y temple para enfrentarse a los desafíos más grandes del deporte.

Además de su victoria en Melbourne, Sinner se convierte en el sexto tenista en la historia en ganar la Copa Davis y el Abierto de Australia de manera consecutiva. Un logro que lo coloca en la misma categoría que leyendas como Arthur Ashe, Jim Courier, Stefan Edberg, Mats Wilander y Novak Djokovic, quienes dejaron una marca imborrable en la historia del tenis.

