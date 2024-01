Agónico triunfo para Xinabajul y aroma de condena para Coatepeque

En el estadio Los Cuchumatanes de Huehuetenango se dio el partido decisivo y trascendental en la lucha por el no descenso de la Liga Guate Banrural entre el Xinabajul y Coatepeque F. C., ambos los últimos lugares de la tabla acumulada, por ende, en situación de descenso.

Una victoria para cualquier club le permitiría, en caso de las “Serpientes”, tener una posibilidad de vida ya que descontaría tres puntos directos a su rival directo, y en el caso de la “X” casi darle el tiro de gracia a Coatepeque y alcanzar a Xelajú M. C., que en esta segunda fecha del Clausura 2024 cayó de local ante Comunicaciones.

Triunfo agónico

La historia se escribió así: Victoria para Xinabajul 2-1 sobre Coatepeque con anotaciones de Lucas Gómez (34) y Tomás Pizarro (89). Ese triunfo hunde más al Coatepeque F. C. y pone en una situación crítica al Xelajú M. C.

El espigado jugador paraguayo, Víctor Ávalos, fue quien abrió el marcador para los visitantes en apenas 7 minutos de iniciado el partido. La igualdad en el marcador cayó en la primera parte cuando anotó el nacido en Mendoza, Argentina, Lucas Gómez, a los 34 del partido.

Cuando parecía que todo terminaría en tablas, apareció una jugada con falta en el área grande de los visitantes y el árbitro decidió marcar penalti, convirtiendo su decisión en la gran polémica del partido. Con sangre fría y una mentalidad como un tempano de hielo, Tomás Pizarro fue el encargado de ejecutar y convertir el gol del triunfo al 89.

El duelo, tuvo nueve amonestados lo que refiere a que fue un partido muy peleado, muy cerrado, y que se jugó al filo de la navaja. Esnaydi Zúñiga, Jonathan García, Fernando Gómez y Anderson Gaitán fueron los amonestados por Xinabajul; Federico Antúnez, Víctor Ávalos, Wilson Díaz, Luis Tatuaca (portero) y Carlos Alvarado por Coatepeque F. C.

Descenso

Tras 18 jornadas disputadas, las casillas del descenso corresponden para el Coatepeque F. C. y Xinabajul, el primero con 11 puntos y el segundo con 19. Pero en la posición 10 está el Xelajú M. C. también con 19 enteros, y solamente su diferencia de gol le permite no estar este domingo en la zona del descenso.

En las siguientes semanas se librará una batalla épica entre Xelajú y Xinabajul para no ser el descendido. Pero antes, este jueves, ambos clubes se enfrentan en el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango.

