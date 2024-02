Coatepeque sigue cavando su propia tumba

Se completaron las primeras tres fechas del Torneo Clausura 2024 de la Liga Guate Banrural, donde Coatepeque F. C., Xinabajul y Xelajú M. C. siguen en la lucha por no ocupar las dos últimas casillas de la tabla acumulada de la temporada 2023-2024. Por el momento, las “Serpientes” y la “X” son los equipos que están en la zona roja, de la cual, los “Súper Chivos” se alejan paso a paso.

El jueves, los tres equipos involucrados en la lucha por el no descenso, tuvieron sus respectivos compromisos. A primera hora, Xelajú se impuso a Xinabajul con un trabajoso 2-0 (Elmer Cardoza y Jonatan Morán), y Coatepeque pese a que hizo la lucha terminó comiéndose una dolorosa derrota 3-2 con un gol de José Ochoa al 90+2.

Dolorosa derrota

En el duelo que era una braza caliente, Xelajú lo ganó, y le sacó tres puntos de diferencia al Xinabajul en la lucha por no ocupar la casilla 11 (descenso), situación que hará tener más tranquilidad estos días de trabajo previo a encarar la cuarta fecha.

Por su parte, Coatepeque necesitado y obligado a sumar puntos visitó el estadio Santa Lucía para enfrentarse a Deportivo Malacateco. Pero los goles de Pedro Báez (59) y Kevin Ramírez (68) golpearon al conjunto visitante, que tuvo los arrestos para empatar el compromiso transitoriamente 2-2 con anotaciones de José Alvarado (79) y Víctor Ávalos (87).

Eran sol tres minutos que los separaba para completar una gesta y llevarse de una cancha complicada una unidad. Pero de nuevo Coatepeque falló, no soportó, dio ventaja, y José Ochoa al 90+2 se encontró con el gol del triunfo 3-2, que casi sepulta las esperanzas coatepecanas de salvar la categoría.

Cuarta fecha

El sábado y domingo se jugará la cuarta fecha del Torneo Clausura 2024, donde Cobán Imperial recibe el 4 de febrero a Xelajú M. C. (11:00 horas) y Deportivo Malacateco le hará los honores a Xinabajul (19:00 horas).

Por su parte, Coatepeque no verá acción ya que su rival es Comunicaciones, quien decidió reprogramar su compromiso dado el encuentro internacional que sostendrá el próximo martes 6 de febrero ante Monterrey por la Copa de Campeones Concacaf 2024.

Las “Serpientes” jugarán de forma oficial hasta el domingo 11 de febrero a las 19:00 horas cuando visiten el Mario Camposeco para medirse al Xelajú M. C.

Tabla por el no descenso

Xelajú M. C. con 22 puntos, lugar 10

Xinabajul con 19 puntos, lugar 11

Coatepeque con 11 puntos, lugar 12

Se han jugado 19 de 32 fechas.

