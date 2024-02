Diputado presenta acción para garantizar seguridad de estudiantes de la Usac

El diputado José Chic, de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), presentó este viernes 2 de febrero un amparo en contra del Consejo Superior Universitario (CSU) para que se puedan garantizar la seguridad de los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

“Presenté el amparo contra el CSU, como el máximo órgano de dirección dentro de la Usac, para que se garantice la seguridad y la vida de estudiantes y docentes, pero también de aquellos usuarios que estén en la universidad”, dijo.

El legislador destacó que es necesario que se proteja la integridad de los universitarios, ya que hace pocos días se pudo observar cómo personas encapuchadas golpearon a estudiantes de primer ingreso.

Agregó que se vieron escenas trágicas donde un grupo de individuos con los rostros cubiertos, que aparentemente no serían estudiantes, generó zozobra y pánico a lo interno de la ciudad universitaria.

“Ese tipo de hechos no deben suceder, pero, sobre todo, también lamentar el incumplimiento por parte del responsable de la seguridad de la Usac, dado que la universidad no solo cuenta con contratos de seguridad privada, sino también con un equipo de seguridad propia y esto es lamentable”, añadió.

El diputado Chic también se refirió a la acción de exhibición personal que planteó a favor del rector de la Usac, Walter Mazariegos. Señaló que esta no se ha cumplido, por lo cual contempla presentar otro tipo de recursos para que se concrete.

“El tribunal correspondiente no me ha notificado aún y yo esperaría que ya hayan hecho la exhibición personal. Me preocupa más todavía el tiempo que ha trascurrido desde que presenté la solicitud, que ya van más de ocho días, y aún no hay una respuesta, a pesar de que debió practicarse el día siguiente”, expresó.