Eden Hazard se sincera tras su paso por el Real Madrid

Eden Hazard, un nombre que resonó con fuerza en el mundo del fútbol, especialmente durante su paso por el Chelsea, y que posteriormente generó grandes expectativas al unirse al Real Madrid en 2019. Sin embargo, su aventura en el club blanco estuvo plagada de altibajos, marcada por lesiones, críticas y un rendimiento por debajo de lo esperado. Ahora, retirado del fútbol profesional y disfrutando de una vida más tranquila en Madrid, el belga ha compartido sus reflexiones sobre su tiempo en el Real Madrid en una entrevista exclusiva con L’Equipe.

Desde su retiro en octubre de 2023, Hazard ha optado por alejarse de los reflectores y dedicarse a actividades más relajadas, como partidos de fútbol 7 y golf, mientras supervisa de cerca la carrera deportiva de sus hijos. En esta entrevista, el exjugador del Real Madrid revela sus sentimientos y experiencias durante su etapa en el club merengue.

Voici la une du journal L'Equipe du samedi 3 février 2024 ! Pour lire le journal > https://t.co/QABnNUhvAF pic.twitter.com/3CVrv4iBzM — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 3, 2024

Eden Hazard y su paso por el Real Madrid

“El fútbol no era un trabajo. Era un juego y traté de llevarlo hasta el final. Cuando ya no lo era, paré. Sabía que era mi trabajo, me ganaba la vida con ello. Pero quería alejarme. Es mi juguete favorito. Y es por eso que hice esta carrera”, señala.

Una de las cuestiones que más resalta es su conexión emocional con el Real Madrid desde su infancia, siendo seguidor de Zinedine Zidane y sintiendo una atracción especial hacia el club y su camiseta blanca. Sin embargo, reconoce que su estilo de juego y personalidad no encajaban del todo con la cultura del club, describiéndolo como “fanfarrón”. Además, menciona su lucha constante con las lesiones, especialmente una grave lesión en el tobillo que lo afectó profundamente y le impidió alcanzar su máximo rendimiento.

Eden Hazard 🆚 Real Madrid 💬 "No soy yo. Es el club que es un poco fanfarrón, y yo no soy así. Incluso la forma de jugar no me gustaba, si la comparas con otros clubes. Pero era mi sueño. No podía terminar mi carrera sin venir aquí" 🎙️ L'Equipe pic.twitter.com/kiE9ukJnCY — Diario Olé (@DiarioOle) February 3, 2024

“Me habría gustado hacer las cosas a mi manera y triunfar. Esto demuestra que el Madrid es más grande que cualquier otra cosa. Es complicado jugar allí. Quizá necesitaba entrenar más. También tuve las peores lesiones en los peores momentos. La operación, la placa… Vuelvo, me duele, fuerzo. En la segunda temporada llega Ancelotti. Tuve buena preparación, juego bien, pero mi cuerpo, el dolor, las lesiones…”.

Hazard también aborda el tema de su peso, una cuestión que ha generado polémica a lo largo de su carrera. Reconoce que descuidó su forma física durante sus primeras vacaciones con el Real Madrid, después de años de arduo trabajo en el Chelsea. Sin embargo, rechaza la idea de que su peso haya sido el único factor detrás de sus lesiones, atribuyendo su historial de lesiones a la fatiga acumulada a lo largo de los años.

“Con el Chelsea acababa de terminar una de las mejores temporadas de mi carrera. Me dije: ‘Ahora que estoy en el Real, estas son quizás las últimas vacaciones en las que podré…’. Y me dejé llevar como me dejo cada verano. Siete años en Inglaterra, sin descanso en Navidad, dándolo todo, para que cuando tenga tres o cuatro semanas de vacaciones ‘no me molestes’: barbacoas, vino rosado… todo eso. Y es lo que me permitió reiniciar y empezar de nuevo. Después en el Madrid la cosa salió mal y ya está”, expresó.

🔴 EDEN HAZARD, SOBRE LA ALIMENTACIÓN 🗣️ “No iba a McDonald’s todos los días, sino no duras 16 años como profesional” 👎 “La dieta apesta, es inútil. Bueno, está bien si quieres jugar hasta los 40. Sabía que ese no sería mi caso” ℹ️ L’Équipe pic.twitter.com/KBAupsGPM4 — Post United (@postunited) February 3, 2024

En cuanto a su mentalidad y en comparación con jugadores como Cristiano Ronaldo, Hazard enfatiza en su enfoque más relajado hacia el entrenamiento y la recuperación. Mientras que algunos optan por métodos rigurosos y disciplinados, él prefiere disfrutar de momentos de ocio con amigos y familiares, lo cual considera parte de su proceso de recuperación.

“No. No habría sido yo. Después de un entreno sumergirse durante una hora en el baño frío, no. Déjame en paz, con mis amigos, vamos a casa, jugamos a las cartas, tomamos una cerveza. Juego durante dos horas con mis hijos en el jardín. Fue mi recuperación. Si hubiera sido como Cristiano, me habría quemado”.

El belga también expresa su deseo de haber tenido una despedida diferente en su último partido con el Real Madrid, lamentando no haber podido brindar un mejor cierre a su paso por el club. A pesar de todo, muestra orgullo por su carrera y acepta las críticas con humildad, reconociendo sus altibajos y destacando los momentos de éxito en clubes anteriores como el Chelsea y el Lille.

“Me pone triste que haya terminado así. La historia perfecta habría sido hat-trick y ciao. En Lille terminó bien, en Chelsea aún mejor. Sabía que todo había terminado y ni siquiera quería entrar. Quizás la gente ya me iba a silbar. ‘Ouh, ouh’. ¿Sabes qué? Déjame en el banquillo, lo disfrutaré”, sentenció.