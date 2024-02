Xavi asegura que están pagando por el ‘Caso Negreira’

El Barcelona logró una importante victoria en su enfrentamiento contra el Alavés en Vitoria, un partido que no estuvo exento de controversia debido a decisiones arbitrales discutidas. Tras el encuentro, el entrenador culé, Xavi Hernández, ofreció sus impresiones en una rueda de prensa donde destacó tanto el desempeño de su equipo como la situación generada por el arbitraje.

Xavi elogió el rendimiento de sus jugadores, reconociendo el esfuerzo realizado para conseguir los tres puntos que les permiten seguir en la lucha por el título de LaLiga. Sin embargo, lamentó la expulsión de Vitor Roque, una decisión que considera injusta y que el club tiene la intención de recurrir. El técnico catalán no dudó en señalar que el Barcelona está siendo perjudicado por decisiones arbitrales que, en su opinión, están relacionadas con “el caso Negreira”.

🚨⚽️ Xavi Hernández, tras el #AlavésBarça, a pregunta de @AdriaAlbets en @Carrusel: ⚠️ “Creo que estamos pagando lo del ‘Caso Negreira'” 🙏 “Yo solo pido que nos dejen competir” 😶 “No voy a hablar nunca más de los árbitros” pic.twitter.com/LPLOk5qRsE — Carrusel Deportivo (@carrusel) February 3, 2024

Xavi “sin comentarios” sobre el arbitraje

“Es un error, otro error del árbitro hacia nosotros. Lo habéis visto. Sólo pido que nos dejen competir. No voy a hablar más de los árbitros. Hoy es otro error flagrante. Estamos pagando el caso Negreira. Pero no voy a hablar de los árbitros. La realidad ya le veis vosotros. No lo digo más o me matáis. Otro error, otra vez”, expresó Xavi, mostrando su frustración ante la situación.

El Barcelona se encuentra actualmente en la tercera posición de La Liga española, con 50 puntos, a la espera de los resultados de los partidos del Real Madrid y el Girona, equipos que ocupan las dos primeras posiciones respectivamente. Esta posición en la tabla refleja el buen rendimiento del equipo a pesar de las adversidades que han enfrentado a lo largo de la temporada.

Es importante destacar que Xavi Hernández anunció recientemente su decisión de dejar el Barcelona al final de la temporada. El legendario exjugador del club tiene como objetivo despedirse con al menos un título, ya sea en La Liga o en la Champions League. Su deseo de éxito para el equipo en lo que resta de la temporada es evidente, y su compromiso con el Barcelona es innegable hasta el último momento que permanezca en el banquillo.