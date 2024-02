Arsenal derrota al Liverpool y pone ‘al rojo vivo’ la lucha por la Premier

El Arsenal ha dado un golpe impresionante en su búsqueda por el título de la Premier League al derrotar al Liverpool en un emocionante encuentro lleno de giros y errores. Con un marcador final de 3-1 a favor de los ‘Gunners’, el equipo de Mikel Arteta demostró su determinación y habilidad para competir en la cima de la tabla.

El partido estuvo marcado por momentos de drama desde el principio. A pesar de la ausencia de Mohamed Salah debido a lesión, el Liverpool no logró imponer su juego característico y se vio superado por la intensidad y la determinación del Arsenal.

They defeat the league leaders, and are now just two points off top spot! 📊 #ARSLIV pic.twitter.com/XIbcr8H2I4

What a win for @Arsenal !

El dominio de los ‘Gunners’ se hizo evidente desde los primeros minutos, culminando en el gol temprano de Bukayo Saka, quien aprovechó un rechace dentro del área para marcar el primer tanto del encuentro. Sin embargo, justo antes del descanso, un error defensivo del Arsenal permitió al Liverpool igualar el marcador gracias a un gol de Luis Díaz tras una serie de confusiones en el área.

Pero la fortuna cambió de lado en la segunda mitad. Un error garrafal entre Virgil Van Dijk y Alisson Becker dejó a Gabriel Martinelli con una oportunidad clara frente a la portería vacía, y el delantero brasileño no desaprovechó la ocasión para poner al Arsenal nuevamente en ventaja.

El Liverpool intentó reaccionar, pero sus esfuerzos se vieron obstaculizados por la sólida defensa del Arsenal y su propia falta de precisión en el ataque. La expulsión de Ibrahima Konaté en los minutos finales del partido dejó al Liverpool aún más vulnerable, y el Arsenal aprovechó la oportunidad para sellar la victoria con un gol de Leandro Trossard en el tiempo añadido.

Con esta victoria, el Arsenal se acerca peligrosamente al Liverpool en la clasificación de la Premier League, reduciendo la brecha a solo dos puntos. Mientras tanto, el Manchester City se mantiene al acecho y podría arrebatar el liderato si logra ganar sus próximos encuentros.

The state of play after @Arsenal's win against Liverpool 📊

We're sure there'll be plenty more twists and turns still to come… pic.twitter.com/pH2MYttNwE

— Premier League (@premierleague) February 4, 2024