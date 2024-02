Los 8 videojuegos que Xbox Game Pass suma en febrero

En medio de la polémica que los rodea sobe si finalmente compartirá sus exclusivos con PlayStation, Xbox dio a conocer los ocho juegos que se sumarán al servicio Game Pass durante febrero.

Los dos títulos más destacados de esta interesante lista son Resident Evil 3, clásico título de acción, suspenso y terror, y Madden NFL 24, la última entrega de football americano de EA. Estarán disponibles 13 y 8 de febrero, respectivamente.

En tanto, el 14 de febrero, les dará a sus usuarios como regalo del día de los enamorados los títulos Bloodstained: Ritual of the Night, un RPG de acción y exploración, y A Little To The Left, un juego de puzles para clasificar, apilar y organizar los objetos del hogar.

También tendrán su lugar en el servicio Train Sim World 4, PlateUp! y Return to Grace. Un amplio abanico de posibilidades para todos los jugadores. Por otra parte, Anuchard ya está disponible.

Los juego de Xbox

Ya disponible

Anuchard (consolas, PC y móvil)

7 de febrero:

Train Sim World 4 (consolas, PC y móvil)

8 de febrero:

Madden NFL 24 (consolas y PC)

13 de febrero:

Resident Evil 3 (consolas, PC y móvil)

14 de febrero:

A Little To The Left (consolas, PC y móvil)

Bloodstained: Ritual of the Night (consolas, PC y móvil)

15 de febrero:

PlateUp! (consolas, PC y móvil)

20 de febrero:

Return to Grace (consolas, PC y móvil)