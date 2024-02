Catar y Jordania se enfrentarán en la final de la Copa Asiática

En una final llena de emoción y giros dramáticos, Catar se alzó con la victoria sobre Irán en la Copa Asiática, con un marcador final de 3-2. El partido, disputado en el estadio Al Thumama, mantuvo a los espectadores en vilo hasta el último minuto, culminando con un gol crucial de Almoez Ali a solo siete minutos del final.

Dirigidos por el entrenador español Tintín Márquez, el equipo catarí demostró una vez más su calidad y determinación en el campo. Desde el inicio del encuentro, quedó claro que sería una batalla intensa, con ambos equipos luchando por el control del juego.

FT | 🇮🇷 IR Iran 2️⃣-3️⃣ Qatar 🇶🇦

Qatar qualify for #AsianCupFinal for a second consecutive time after a massive win against three-time champions IR Iran! 👏#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #IRNvQAT pic.twitter.com/guODlYplBK

— #AsianCup2023 (@afcasiancup) February 7, 2024