Estos son los ganadores de los Premios Goya 2024

‘La sociedad de la nieve’, la cinta de Juan Antonio Bayona sobre la tragedia aérea de Los Andes de 1972, ha sido la triunfadora de la 38 edición de los Goya con 12 premios -de los 13 a los que aspiraba-, incluidos los de mejor película y mejor dirección.

Es la primera vez que un filme de Bayona se lleva el Goya a mejor película, algo que no había conseguido con ‘Un monstruo viene a verme’ (2017) ni con ‘Lo imposible’ (2013), con las que sí se había llevado los de mejor dirección.

Mientras que ‘20.000 especies de abejas’, ópera prima de Estibaliz Urresola, que llegó a la gala como la más nominada con 15 candidaturas, se va de Valladolid, donde se ha celebrado la gala, con 3 premios -mejor dirección novel, guion original y actriz de reparto para Ane Gabarain-.

‘La sociedad de la nieve’ de Juan Antonio Bayona ha impuesto rotundamente su dominio en el ecuador de la gala de los Goya con un total de diez estatuillas, la mayoría en categorías técnicas.

El filme de Bayona sobre la tragedia aérea de los Andes de 1972, también nominado a los Óscar, ha obtenido ya los premios al mejor montaje, dirección de fotografía, dirección de arte, dirección de producción, música original, sonido, vestuario, efectos especiales, maquillaje y peluquería.

Además, el argentino Matias Recalt se ha llevado el premio al mejor actor revelación.

La “gala soñada” en los Goya

La 38 edición de los Goya ha dado comienzo esta noche en Valladolid como “la gala soñada” de los presentadores Javier Calvo y Javier Ambrossi, junto a Ana Belén, con Amaia y David Bisbal cantando una versión de “Mi gran noche” de Raphael.

Los creadores de ‘La Mesías’ y ‘Paquita Salas’ han aparecido en el escenario montado en la Feria de Valladolid en pijama en un sofá a punto de ver los Goya y de ahí han saltado al escenario haciendo real su gala imaginada, junto a Ana Belén.

‘20.000 especies de abejas’ de Estibaliz Urresola y ‘La sociedad de la nieve’ de J.A. Bayona llegan como favoritas a estos Goya que están marcados por reivindicaciones diversas, desde las protestas de los agricultores a la exigencia del fin de la violencia machista.

“Esta es nuestra gran noche” ha dicho Calvo al dar la bienvenida a los asistentes entre los que se encontraban el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y, por primera vez, representantes de Vox.

Y Concha volvió a Valladolid a través de sus canciones

La eterna chica ye ye y la niña que soñaba con ser artista, la vallisoletana Concha Velasco, quien falleció el pasado 2 de diciembre, ha vuelto a casa por los Goya a través de la interpretación que los presentadores de la gala, Ana Belén y los Javis -Javier Calvo y Javier Ambrossi, han hecho de estas dos míticas canciones.

Y el guiño que todos los vallisoletanos estaban esperando hacia una de sus hijas predilectas y embajadoras históricas de la ciudad llegó a mitad de la gala con una Ana Belén, que se ha despojado del abrigo para cantar un popurrí de la ‘Chica Ye Ye’ y ‘¡Mamá, quiero ser artista!’, que tan ligadas estaban a Concha Velasco.

“Cada vez que he tenido un bajón he revisado sus trabajos y me he vuelto a ilusionar como una niña, con la misma vitalidad que una chica ye yé”, ha expresado Ana Belén antes de interpretar junto a los Javis estos dos himnos del cine español que también han sido ampliamente aplaudidos por los asistentes.

Ana Belén: “Aquí en el cine, también se acabó”

Ana Belén y los Javis han hecho este sábado un rotundo alegato al comienzo de la gala de los 38 Premios de Goya a favor de las víctimas de violencia sexual, “Aquí en el cine, también se acabó”, ha dicho la actriz y cantante.

“Es urgente que todos exijamos certezas de igualdad y eso pasa por condenar todos los abusos y la violencia sexual y por revisar de manera profunda las estructuras que lo permiten”, ha señalado Ana Belén desde el escenario de la Feria de Valladolid.

A lo que Javier Ambrossi ha agregado que es un problema que “nos atañe a todos”. “Es importante que lo entendamos, a todos, a hombres y mujeres”, ha insistido.

“Queremos decirles a las victimas de violencia sexual que no están solas y que sus testimonios son admirables y muy valientes”. Y Javier Calvo ha deseado “que su valor para denunciar consiga que estas palabras se traduzcan en hechos”.

Unas palabras que han provocado una enorme ovación de todos los asistentes a la gala, entre los que están el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

David Verdaguer, mejor actor protagonista

El catalán David Verdaguer (Barcelona, 1983) se ha hecho con el Goya a mejor actor protagonista por su papel como el humorista Eugenio en la película ‘Saben aquell’ de David Trueba. Competía con Manolo Solo, nominado por ‘Cerrar los ojos’, Enric Auquer por ‘El maestro que prometió el mar’; Hovik Keuchkerian por ‘Un amor’ y Alberto Amman por ‘Upon entry’.

Malena Alterio, mejor actriz protagonista

Malena Alterio (Buenos Aires, 1974) ha ganado el Goya a la mejor actriz protagonista por su papel en ‘Que nadie duerma’ de Antonio Méndez Esparza. La actriz argentina, radicada en España prácticamente toda su vida, competía en esta categoría con María Vázquez, nominada por ‘Matria’; Patricia López Arnaiz, por ‘20.000 especies de abejas’; Carolina Yuste por ‘Saben aquell’ y Laia Costa por ‘Un amor’.

Juan Antonio Bayona, mejor dirección

Juan Antonio Bayona se ha alzado con el Goya a la mejor dirección por ‘La sociedad de la nieve’, su visión sobre la tragedia aérea de Los Andes de 1972. Es el cuarto Goya que gana como director en su trayectoria. Con su opera prima, ‘El orfanato’ (2007) se llevó el de mejor dirección novel y otros dos a mejor dirección con ‘Lo imposible’ (2012) y ‘Un monstruo viene a verme’ (2016).

Janet Novas, mejor actriz revelación

Janet Novas (Porriño, Pontevedra, 1982) se ha alzado con el Goya a la mejor actriz revelación por su papel en ‘O corno’ dirigida por Jaione Camborda. Sus rivales eran Xinyi Ye y Yeju Ji, ambas nominadas por ‘Chinas’; Claudia Malagelada por ‘Creatura’ y Sara Becker por ‘La contadora de películas’.

José Coronado, mejor actor de reparto

José Coronado ha sido reconocido hoy con el Goya como mejor actor de reparto por su trabajo en la película ‘Cerrar los ojos’, dirigida por Víctor Erice. Es el segundo Goya para el actor madrileño, que competía por el premio con Martxelo Rubio (‘20.000 especies de abejas’); Juan Carlos Vellido (‘Bajo terapia’); Álex Brendemühl (‘Creatura’) y con Hugo Silva (‘Un amor’).

Ane Gabarain, mejor actriz de reparto

Ane Gabarain ha ganado esta noche el Goya como mejor actriz de reparto por su trabajo en la película ‘20.000 especies de abejas’, dirigida por Estibaliz Urresola. Gabarain competía por el galardón con su compañera de reparto Itziar Lazkano, que es su hermana en ‘20.000 especies de abejas’; con Ana Torrent, candidata por ‘Cerrar los ojos’, con Clara Segura, por ‘Creatura’, y con Luisa Gavasa, por ‘El maestro que prometió el mar’.

‘Yo solo quiero amor’, de Rigoberta, mejor canción original

‘Yo solo quiero amor’, compuesta e interpretada por Rigoberta Bandini para la banda sonora de la película ‘Te estoy amando locamente’, ha sido la ganadora del Goya a mejor canción original.

Es la primera vez que la catalana Paula Ribó, de 33 años, era nominada a los Goya y lo ha ganado con esta canción creada específicamente para la ópera prima del malagueño Alejandro Marín, que también interpreta.

Julio Suárez, mejor diseño de vestuario

El figurinista argentino Julio Suárez ha sido galardonado con el Goya a mejor diseño de vestuario por su trabajo en ‘La sociedad de la nieve’, en la 38 edición de los galardones que se celebra este sábado en Valladolid.

Este el primer galardón que esta noche logra la película de José Antonio Bayona ‘La sociedad de la nieve’, nominada en 13 categorías, y que narra la tragedia vivida en 1972 por un equipo de jóvenes universitarios uruguayos que viajaba a Chile a jugar un partido de rugby, y cuyo avión se estrelló en Los Andes.

Mejor maquillaje y peluquería para ‘La sociedad de la nieve’

Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver y Montse Ribé se han llevado este sábado el Goya a mejor maquillaje y peluquería por ‘La sociedad de la nieve’, de Juan Antonio Bayona, un trabajo que también está nominado al Óscar.

Un trabajo centrado en el maquillaje protésico para reconstruir las heridas más graves tras el accidente del vuelo 571 de las Fuerzas Aéreas uruguayas que transportaba al equipo de rugby Old Christian Club y que se estrelló en la cordillera andina en 1972.

Recalt, mejor actor revelación por ‘La sociedad de la nieve’

Matías Recalt (Maschwitz, Buenos Aires, 2001) ha ganado el Goya al mejor actor revelación por su papel en ‘La sociedad de la nieve’ de Juan Antonio Bayona. Recalt se ha impuesto a Julio Hu Chen, nominado por ‘Chinas’; a Brianeitor por ‘CampeoneX’ y a Dani Fernández -La Dani- y Omar Banana, ambos nominados por ‘Te estoy amando locamente’.

Pedro Luque, mejor dirección de fotografía

El uruguayo Pedro Luque se ha llevado este sábado el Premio Goya a mejor dirección de fotografía por su trabajo en ‘La sociedad de la nieve’, de Juan Antonio Bayona. Luque competía con Gina Ferrer García, por ‘20.000 especies de abejas’; Valentín Álvarez, por ‘Cerrar los ojos’; Bet Rourich, por ‘Un amor’ y Diego Trenas, por ‘Una noche con Adela’.

Pablo Berger, mejor película de animación

‘Robot Dreams’, de Pablo Berger, ha logrado esta noche el Goya a mejor película de animación, el tercero de su carrera tras el obtenido por el guion original de ‘Blancanieves’ y el compartido con Juan Gómez ‘Chicuelo’, en 2013, como compositor de la canción original ganadora. La película partía como gran favorita tras haber ganado prestigiosos premios nacionales y europeos y ser la única española nominada en la categoría para los Óscar.

Sigourney Weaver, Goya Internacional

La actriz Sigourney Weaver ha recogido emocionada y, en algunos momentos, con un discurso en español el Goya internacional de manos del director J.A Bayona, al que cariñosamente ha llamado ‘Jota’. Bayona, que la dirigió en ‘Un monstruo viene a verme’, trabajo por el que estuvo nominada al Goya a mejor actriz de reparto, la ha recibido en el escenario con una reverencia. “Es una leyenda. La reina”.

‘Mientras seas tú, el aquí y hora de Carme Elías’, mejor documental

‘Mientras seas tú, el aquí y hora de Carme Elías’, el documental dirigido por Claudia Pinto sobre la actriz catalana y el avance de su enfermedad desde que en 2011 le diagnosticaron Alzheimer, ha ganado esta noche el Goya como mejor documental.

La película, cuyo origen es el libro autobiográfico de Elías ‘Cuando ya no sea yo’, competía con ‘Esta ambición desmedida’, sobre la gira ‘Sin cantar ni afinar’, de C.Tangana; ‘Contigo, contigo y sin mí’, de Amaya Villar Navascués; ‘Iberia infinita’, de Arturo Menor, y ‘Caleta Palace’, de José Antonio Hergueta, que crea la Málaga libertaria de 1937.

Juan Mariné, Goya de Honor

Historia viva del cine español, luz y memoria reúne la figura y legado de Juan Mariné que a sus 103 años ha sido homenajeado con el Goya de Honor a una trayectoria de más de 80 años como director de fotografía, investigador y restaurador.

Todo un alquimista Juan Mariné: “penetró en los secretos de la luz para hacerse cuidador de imágenes”, ha glosado José Sacristán (Goya de Honor 2022) al evocar la figura del galardonado director de fotografía durante la celebración en Valladolid de los 38º Premios Goya.

Estibaliz Urresola, mejor directora novel

Estibaliz Urresola se ha alzado esta noche con el Goya a la mejor dirección novel por su ópera prima ‘20.000 especies de abejas’. La directora vasca competía por el galardón con Itsaso Arana, directora de ‘Las chicas están bien’; con Álvaro Gago, por ‘Matria’; Alejandro Marín, que presentó ‘Te estoy amando locamente’, y con los directores venezolanos Juan Sebastián Vázquez y Alejandro Rojas, que firman juntos ‘Upon entry’.

‘La memoria infinita’, mejor película iberoamericana

El documental chileno ‘La memoria infinita’, dirigido por Maite Alberdi, ha ganado este sábado el Premio Goya a mejor película iberoamericana, al que también optaban la argentina ‘Puan’; la venezolana ‘Simón’; la puertorriqueña ‘La pecera’ y la portuguesa ‘Alma viva’.

‘La memoria infinita’ narra la historia de amor entre el periodista Augusto Góngora y la actriz y exministra de Cultura durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, Paulina Urrutia. Y lo hace desde la perspectiva de ella, que recuerda su relación mientras él va perdiendo la memoria debido al alzhéimer.