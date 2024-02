Super Bowl: Incrementa el tráfico de vuelos privados en Las Vegas

La fiebre del Super Bowl que disputan este domingo los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers en el Allegiant Stadium disparó el tráfico de vuelos privados en Las Vegas, lo que aumenta el impacto económico y ambiental de la gran final de la NFL.

Un estudio de la Cámara de Comercio de Estados Unidos estima en unos 500 millones de dólares el impacto económico del Super Bowl en Las Vegas, a la que acudirán 150.000 visitantes extra este fin de semana para ver el partido entre los Chiefs y los 49ers.

En total, se espera que más de 300.000 personas se reúnan en la ciudad del juego este fin de semana.

