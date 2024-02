Super Bowl: Estudiantes hacen su propio show inspirado en Usher

El Super Bowl se llevará a cabo hoy domingo 11 de febrero. Millones de seguidores de Usher esperan el show de medio tiempo para ver en acción a su ídolo y con ello recuerdan la increíble presentación de unos estudiantes.

La escuela Los Osos, en California, realizaron un homenaje a Usher y al Super Bowl hace algunos días. Es ahora que se ha vuelto tendencia y hasta el propio artista ha elogiado el trabajo de los estudiantes.

Impacientes por el show del famoso en el medio tiempo, el equipo de danza de la escuela Los Osos hizo su propio espectáculo inspirado en el cantante.

En el video se observa a los adolescentes dentro del gimnasio de su escuela realizando lo que se describe mejor como un espectáculo épico con coreografía de primer nivel, cambios de vestuario y un escenario elevado.

Más de dos docenas de estudiantes estaban dispersos por el piso del gimnasio mientras bailan grandes éxitos de Usher como: “U Don’t Have to Call”, “Party”, “Lil’ Freak”, “You Make Me Wanna…”, “¡Yeah!” y “Burn”.

“Ahora, ¿cómo diablos Usher va a superar esto?”, “Qué increíble presentación ojalá los tome en cuenta hoy”, “Yo hubiera llevado a estos chicos al Super Bowl”, “Qué increíble talento”, “Lo hicieron súper bien”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

Usher listo para el espectáculo

El 12 de enero, Usher lanzó su primer adelanto del tan esperado espectáculo de medio tiempo.

El cantante de R&B confesó que le resultó un desafío acomodar tres exitosas décadas de música en un espectáculo de medio tiempo súper corto, pero el ganador de múltiples premios Grammy decidió concentrarse en éxitos pasados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Apple Music (@applemusic)

Lee también: ►¿Chuy Montana fue amenazado de muerte? Esto es lo que se sabe sobre advertencia

Mira también: