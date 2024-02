Diego Casas, una semana más como goleador del Clausura 2024

El futbolista uruguayo Diego Casas que presta sus servicios al Cobán Imperial, líder del Clausura 2024, vio en el estadio Los Cuchumatanes cómo su racha positiva de gol quedó cortada en el empate 2-2 ante el conjunto de Xinabajul por la quinta fecha del Torneo Clausura 2024.

Diego Casas sumaba cuatro fechas consecutivas anotando gol, con lo que acumuló cinco anotaciones, que lo ponen al frente de la tabla de goleadores del Clausura 2024, pero este domingo, se fue en blanco durante el empate 2-2 entre Xinabajul y Cobán Imperial.

En ese empate la gran figura para los cobaneros fue el nacional Edwin Bol, quien marcó doblete para hacer sus dos primeros goles del certamen y meterse en los puestos principales de la tabla de goleo.

#Clausura2024 | Xinabajul rescata punto ante el líder Cobán Imperial La “X”, a través de Nicolás Mazzola, salvó un punto en el estadio Los Cuchumatanes, y evita que el “Príncipe Azul” sumara su cuatro triunfo.https://t.co/j6b4eWxx3R — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) February 12, 2024

Anangonó, aprovecha

Pese a no haber marcado gol, el uruguayo Diego Casas continúa al frente de la tabla de goleadores, pero ahora tiene más presión ya que el ecuatoriano Juan Anangonó anotó gol en el triunfo 4-3 de Comunicaciones sobre Deportivo Malacateco, duelo disputado el sábado pasado.

Con este gol, Anangonó llegó cuatro tantos, y quedó a uno de darle alcance al líder de goleo, por lo que la lucha por esa primera posición se pone muy interesante para las próximas fechas.

Otro de los futbolistas que aprovechó que Casas no marcara fue el jugador del Coatepeque F. C., Víctor Ávalos, autor de un gol en el duelo entre su club y el Xelajú M. C., el cual se disputó en el estadio Mario Camposeco.

Ávalos llegó a tres goles, por lo que son dos anotaciones que lo separan de la primera posición de la tabla de goleadores.

Tabla de goleadores

Diego Casas (Cobán Imperial) con 5 goles Juan Anangonó (Comunicaciones) con 4 Víctor Ávalos (Coatepeque F. C.) con 3 Matías Rotondi (Municipal) con 3

Luego, aparecen nueve con dos goles cada uno, donde destacan los tres jugadores de Cobán Imperial: Edwin Bowl, Anthony López y Bryan Lemus.

