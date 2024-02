Surge un nuevo capítulo en la novela Kylian Mbappé-Real Madrid

Este día, ha surgido un nuevo capítulo en la novela de Kylian Mbappé con el Real Madrid. Aunque aún no ha comunicado su decisión final, las especulaciones y los rumores continúan alimentando la incertidumbre sobre si el talentoso delantero francés se quedará en el Paris Saint-Germain o dará el salto al club español en un traspaso gratuito este verano.

Desde principios de enero, se ha sabido que Mbappé está considerando seriamente la oferta del Real Madrid. Sin embargo, según fuentes cercanas a la situación, miembros influyentes de su entorno no han quedado completamente convencidos por la oferta presentada por el club español, lo que ha generado un retraso en el proceso de toma de decisiones.

Kylian Mbappe is yet to communicate a decision on his future with Paris Saint-Germain and Real Madrid still waiting.#RMCF's proposal is lower than PSG’s and sources say Mbappe’s camp are so far unconvinced.

