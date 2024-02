Jugadores de Costa de Marfil y Nigeria son premiados por el Presidente

El presidente de Costa de Marfil, Alassane Outtara, regaló hoy a todos los jugadores de la selección de futbol del país, que venció el pasado domingo la Copa Africana de Naciones (CAN), de la que era anfitriona, 50 millones de francos CFA (63 mil 74 quetzales) y una casa valorada por la misma cantidad.

“Esta CAN nos ha permitido fortalecer nuestra unidad en torno a nuestra querida Costa de Marfil”, señaló Outtara, que también prometió 300 millones de francos CFA (3 millones 825 mil quetzales) para la Federación de Futbol de Costa de Marfil y 400 millones (5 millones 100 mil quetzales) para el personal técnico.

Además, prometió también recompensas para los organizadores del evento, el personal de seguridad, los voluntarios y los equipos de apoyo de la selección marfileña.

El país había ganado dos Copas Africanas de Naciones, en 1992 y el 2015, y perdió las del 2006 y el 2012. Además, se puso a la altura de Nigeria, que se queda con los tres trofeos logrados en su historia.

