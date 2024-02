“Ridícula”, Cazzu lanza nueva indirecta a Belinda

Cazzu lanzó nueva indirecta a Belinda al llamarla “ridícula” en su última publicación. La famosa argentina compartió un mensaje con motivo de la celebración de los 7 años del lanzamiento de su tema “C14TORCE”, pero también aprovechó para dejar un mensaje claro a la artista mexicana.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante sudamericana publicó una serie de fotografías de sus fanáticos, quienes mostraron sus tatuajes en honor a la canción de Cazzu llamada “C14TORCE”.

Para “agradecer” el gesto de sus seguidores, la argentina compartió un mensaje en donde dejó ver su amor por sus oyentes.

Sin embargo, al inicio del mensaje, la cantante incluyó una nueva indirecta a Belinda, a quien llamó “ridícula”.

“En un presente donde hay gente hace cualquier ridiculez por ser viral, me gusta acordarme de C14TORCE. Tatuado en sus pieles y en la mía por 100pre y cumpliendo 7 años de su primera edición. El año pasado no les di ni un 14 xq mi vida se descontroló y este año hice canciones pero me di cuenta que ninguna llegaba a ser merecedora de su regreso. No pierdan las esperanzas conmigo”, comentó la famosa.

Tras el lanzamiento de “Cactus”, el triunfal regreso de Belinda a la escena musical, las redes sociales se llenaron de varios comentarios.

En ese momento, Cazzu compartió un meme en donde se podía ver a la protagonista de la cinta “Titanic”, Rose, en su etapa como anciana. En la misma imagen se podía leer la leyenda, “han pasado 84 años”.

