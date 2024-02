El Este se lleva la victoria en el Juego de las Estrellas de la NBA

El Juego de las Estrellas de la NBA 2024 pasará a la historia como uno de los más memorables y llenos de acción en la larga historia de este evento emblemático del baloncesto mundial. Celebrado este domingo en Indianápolis, el partido enfrentó a los mejores jugadores del Este contra los del Oeste en un choque que superó todas las expectativas, culminando con una victoria dominante del equipo del Este sobre el Oeste con un marcador final de 211-186. Sin embargo, más allá del resultado, fue la exhibición de habilidades y talento lo que realmente dejó a los aficionados maravillados.

El jugador dominicano Karl Anthony Towns emergió como la estrella individual de la noche, liderando en la puntuación con una actuación impresionante que le valió 50 puntos, estableciendo su dominio en la cancha a lo largo del partido. A pesar de su destacada actuación, el equipo del Oeste no pudo hacer frente a la avalancha ofensiva del Este, que estableció un nuevo récord de anotación en la historia del All-Star Game.

The Eastern Conference WINS the 2024 #NBAAllStar Game!#KiaAllStarMVP Damian Lillard leads the way with 39 points and 11 THREES 🔥

Jaylen Brown: 36 PTS, 6 3PM, 8 REB

Tyrese Haliburton: 32 PTS, 10 3PM, 7 REB, 6 AST

Karl-Anthony Towns: 50 PTS, 4 3PM, 8 REB pic.twitter.com/Pv2l3jhw7N

