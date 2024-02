El Napoli se podría quedar sin técnico a pocas horas de enfrentar al Barça

El Napoli se encuentra en medio de una tormenta deportiva que amenaza con desatar un nuevo cambio de timón en su dirección técnica. Walter Mazzarri, el actual estratega, no ha logrado revertir el turbulento inicio de temporada dejado por su predecesor, Rudi García. Los resultados han sido decepcionantes y la sombra de un nuevo relevo en el banquillo planea sobre el equipo, justo cuando se acerca uno de los encuentros más importantes de la temporada: el enfrentamiento contra el Barcelona en los octavos de final de la Liga de Campeones.

El reciente empate ante el Génova, obtenido con un gol agónico en el último minuto, ha sido el último episodio de una serie de resultados que han dejado insatisfechos tanto a la directiva como a la afición napolitana. Según fuentes locales, Aurelio De Laurentiis, presidente del club, estaría considerando seriamente la posibilidad de un nuevo cambio de entrenador, una decisión que podría anunciarse en las próximas horas.

🚨🔵 Napoli are seriously considering to sack manager Walter Mazzarri ahead of UCL game vs Barcelona.

🇸🇰 Slovakia coach Francesco Calzona has already accepted the job — with Marek Hamsik as part of his staff, as per @MatteMoretto.

Final decision will be made later today. pic.twitter.com/DxRupVn8tl

