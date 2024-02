Legionarios guatemaltecos listos para el arranque de la MLS

Con la MLS 2024 a punto de iniciar, los aficionados al fútbol en Guatemala están expectantes por ver el desempeño de los legionarios guatemaltecos en la liga estadounidense. Este fin de semana marca el inicio de la actividad para algunos de estos jugadores, quienes buscarán dejar en alto el nombre de su país en territorio norteamericano.

El miércoles 21 de febrero dará inicio a la acción con el enfrentamiento entre el Inter Miami y el Real Salt Lake en el DRV PNK Stadium. Este partido marcará el debut en una temporada completa de Lionel Messi con el club de Miami, lo que sin duda generará gran expectación entre los aficionados no solo en Estados Unidos, sino en todo el continente americano.

Sin embargo, será el sábado 24 de febrero cuando los futbolistas guatemaltecos tomen protagonismo en la MLS. Nicholas Hagen, guardameta guatemalteco, podría tener la oportunidad de mostrar su talento si es seleccionado como titular para el Columbus Crew, equipo que enfrentará al Atlanta United a las 13:00 horas (horario de Guatemala). Aunque no tiene asegurado su puesto en el once inicial, Hagen buscará demostrar su valía en la portería.

Por otro lado, Aaron Herrera, jugador del DC United, se prepara para entrar en acción cuando su equipo reciba al New England Revolution a las 18:30 horas (horario de Guatemala) del mismo sábado. Herrera, quien ha sido una pieza importante en la defensa de su equipo en los partidos de pretemporada, seguramente tendrá minutos en este encuentro.

Finalmente, Arquímides Ordóñez, integrante del Cincinnati, estará en el centro de atención cuando su equipo enfrente al Toronto FC el domingo 25 de febrero a las 13:30 horas (horario de Guatemala). Aunque aún no se ha confirmado si Ordóñez formará parte del once inicial o si será parte del equipo filial, Ordóñez, es uno de los futbolistas más queridos por la afición de Cincinnati.

