Xavi y De Jong expresan su malestar con la prensa previo al duelo ante el Napoli

En la previa al enfrentamiento entre el Napoli y el FC Barcelona por los octavos de final de la Champions League, los protagonistas no solo están en el terreno de juego, sino también en la sala de prensa. En esta ocasión, el centrocampista neerlandés Frenkie de Jong y el entrenador culé Xavi Hernández tomaron la palabra para expresar su malestar con algunas informaciones que han circulado en los medios, calificándolas de “mentiras” y “vergüenza”.

Frenkie de Jong, en una rueda de prensa cargada de tensión, no dudó en señalar directamente a los medios por lo que considera una campaña de desinformación: “La verdad es que últimamente me estoy irritando un poco, estoy un poco cabreado con la prensa en general porque hay muchas cosas que se dicen que no son verdad. No puedo entender que alguno digáis mentiras y no os dé vergüenza decirlas. Me está irritando un poco”.

😡 Rajada sin precedentes de De Jong contra la prensa: “No entiendo como no os da vergüenza…” pic.twitter.com/RhiG3HsDeC — Diario AS (@diarioas) February 20, 2024

De Jong desmintió informaciones sobre su contrato con el Barça

Una de las principales controversias giró en torno a su situación contractual y salarial. De Jong desmintió categóricamente algunas cifras que se han manejado en los medios: “Estáis hablando mucho de mi contrato, de mi salario… hay mucho humo, mucha mentira. Que estoy cobrando cuarenta y tantos millones… esto está realmente lejos de lo que cobro, se han inventado una historia que no es verdad”.

El jugador, que se mostró firme en su compromiso con el Barcelona, dejó claro que es feliz en el club y espera permanecer en él durante muchos años: “Estoy muy feliz en el Barcelona, es el club de mis sueños y espero seguir muchos años aquí”.

Ante la posibilidad de que estas informaciones puedan surgir desde dentro del club, De Jong expresó su desconcierto y su esperanza de que no sea así: “No sé si sale desde dentro del club, pero espero que no. Yo sé que muchas cosas se inventan, porque escribís cosas que no son verdad. Lo estáis haciendo con mucha gente más y no tengo la sensación de que vaya a cambiar, pero tenéis que cambiarlo. Estáis inventando cosas que no son”.

Xavi respaldó a su jugador

Por su parte, el entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, respaldó las palabras de su pupilo, dejando claro que aunque no considera a la prensa como una excusa para los resultados del equipo, sí entiende el malestar generado por la difusión de informaciones falsas: “Nosotros no culpamos a la prensa de los resultados. No es nuestra excusa. Pero a veces sientes injusticias porque se cuentan cosas que no son verdad”.

Xavi, quien está al tanto de la situación de De Jong y otros jugadores, espera que el neerlandés siga siendo parte fundamental del equipo en el futuro: “Lo entiendo perfectamente. Cualquier persona que está en el Barça siente injusticias porque se cuentan mentiras. Espero que sea jugador (Frenkie De Jong) por muchos años en el Barcelona. Es feliz y para mi esquema es un jugador capital”.

👀 Xavi da la cara por Frenkie De Jong y habla claro sobre la presión y la prensa pic.twitter.com/13OI6niyoT — Diario AS (@diarioas) February 20, 2024