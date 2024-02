Carlos Ruiz se muestra “ilusionado” con el proceso de Luis Fernando Tena

Recientemente, Carlos Ruiz, la legendaria figura del fútbol guatemalteco, ha estado en el centro de la atención mediática. El motivo de su presencia en México fue la promoción de la nueva temporada de la Major League Soccer (MLS), que comenzará este 21 de febrero. Ruiz, conocido cariñosamente como ‘El Pescadito’, es uno de los embajadores destacados de la liga y colabora con la plataforma de streaming Apple TV para promocionar el inicio de la temporada.

Durante una de las entrevistas que concedió en suelo mexicano, específicamente a Marca México, Ruiz no dejó de lado el tema de la Selección Nacional de Guatemala. El ‘Pescado’ expresó su opinión sobre el presente y el futuro del equipo nacional bajo la dirección del entrenador mexicano Luis Fernando Tena.

Carlos Ruiz respalda el proceso de Luis Fernando Tena

Es importante recordar que Carlos Ruiz, actualmente comentarista de Apple TV, es considerado un héroe nacional en Guatemala. Aunque lamentablemente no pudo participar en ninguna Copa del Mundo como jugador, Ruiz ve con optimismo las posibilidades de la selección guatemalteca bajo el régimen de la FIFA de clasificar para la próxima Copa del Mundo en dos años.

“Estoy ilusionado y obviamente los quiero ver ahí, porque la segunda comunidad migrante en Estados Unidos es la guatemalteca. Entonces, nosotros jugaríamos en casa también, como México jugará en casa en 2026. Los veo ahí y es una oportunidad que se nos presenta. Yo creo que es una oportunidad de oro. Tenemos un gran técnico con Luis Fernando Tena, tenemos futbolistas jóvenes que yo creo que ya el profe ha visto, y creo que ha conformado un grupo nos ha dado algo que no teníamos antes: Primero una identidad; y segundo, orden. Creo que podemos llegar a nuestro ansiado mundial. A mí no se me dio la oportunidad, porque por primera vez en la historia Trinidad y Tobago le ganó a México (risas) y por eso quedamos fuera. Esta es la oportunidad de Guatemala”, comentó Ruiz durante la entrevista.

Ruiz elogió el trabajo de Luis Fernando Tena al frente del equipo nacional, destacando la identidad y el orden que ha infundido en el grupo de jugadores. Además, expresó su confianza en el potencial de los futbolistas jóvenes que están emergiendo en Guatemala.

“No tengo la menor duda: Voy a llorar. Seguro, voy a llorar. Eso es lo que nosotros como Guatemala tenemos ahí. Créeme que estos millones de guatemaltecos que viven en Estados Unidos es lo que más añora: Ver a Guatemala jugando un mundial y imagínate si es en Estados Unidos, mucho mejor”, afirmó Ruiz con emoción al imaginar el posible escenario de Guatemala en un Mundial.

En cuanto a las Eliminatorias de Concacaf, Guatemala ha sido ubicada en el Grupo E, donde competirá contra Jamaica, República Dominicana y el ganador de la eliminatoria entre las Islas Vírgenes Británicas o Estadounidenses. Los partidos de clasificación comenzarán en junio de este año, y el equipo guatemalteco buscará asegurar su lugar en el evento más importante del fútbol mundial.

