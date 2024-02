VIDEO. La Concachampions fue testigo del ‘blooper del año’

La Concacaf siempre nos tiene reservadas sorpresas y momentos memorables en sus competiciones, y el partido entre el Saprissa y Philadelphia Union de este martes 20 de febrero no fue la excepción. En esta ocasión, el portero del Philadelphia Union, André Blake, se convirtió en protagonista de lo que podría ser catalogado como el blooper del año en la Concachampions 2024.

El enfrentamiento entre el equipo de la MLS y el conjunto costarricense tuvo lugar en el estadio Ricardo Saprissa, donde André Blake cometió un error garrafal que dejó atónitos a los espectadores y marcó un momento para el recuerdo en el torneo.

El partido estaba cerca de llegar a la primera media hora de juego cuando el delantero tico Orlando Sinclair presionó al defensa Jakob Glesnes, quien, en un intento por despejar el peligro, optó por devolver el balón a su portero. Sin embargo, lo que sucedió a continuación fue una secuencia de eventos desafortunados que terminaron en un autogol increíble.

Glesnes envió el balón de regreso al área con dirección al arco, y Blake, en su intento por controlarlo, optó por recibirlo con el pecho. Sin embargo, la pelota tomó un bote inesperado, pasó junto a él y se coló directamente en su propia portería, dejando perplejos a todos los presentes en el estadio.

Este blooper no solo fue un gol en contra para el Philadelphia Union, sino que también significó un impulso para el equipo costarricense. Motivados por este inesperado regalo, los jugadores del Saprissa se lanzaron al ataque con renovado ímpetu.

