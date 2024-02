Revelan que el nuevo novio de Britney Spears es un exconvicto mexicano

Britney Spears asegura que es genial disfrutar tiempo consigo misma, luego de regresar a la soltería tras su separación de Sam Asghari.

Sin embargo, no está sola pues fuentes cercanas a la cantante afirman que mantiene una relación con Paul Richard Soliz, uno de sus empleados, con quien ya se le había relacionado anteriormente.

A través de sus redes sociales, ella compartió otro de sus videos de baile el pasado fin de semana, donde también celebró estar soltera.

El rumor surge después de que un informe de Us Weekly afirmara que la estrella de “Crossroads” estaba saliendo con Soliz, un delincuente convicto que trabajaba como su amo de llaves para “limpiar baños, trapear pisos y recoger basura”.

Despite reports that Britney Spears and Paul Richard Soliz had called it quits in September 2023, multiple sources tell Us Weekly the pop star is still seeing her former housekeeper. https://t.co/Pwx3SRYTbH

— Us Weekly (@usweekly) February 16, 2024