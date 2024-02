Messi con asistencia en el primer partido de la temporada del Inter Miami

Este miércoles marcó el inicio de una nueva temporada de emociones y pasiones en la Major League Soccer (MLS), y lo hizo con un debut esperado y triunfal del Inter Miami, equipo liderado por dos leyendas del fútbol mundial: Leo Messi y Luis Suárez.

Bajo la dirección táctica de Gerardo ‘Tata’ Martino, el Inter Miami saltó al terreno de juego del Chase Stadium para enfrentarse al Real Salt Lake en un partido que dejó a los fanáticos con el corazón en un puño hasta el último minuto. Desde el pitido inicial, la presencia de Messi y Suárez en el once titular del Inter Miami generó una expectación sin precedentes. Ambos astros sudamericanos demostraron su clase y calidad en cada toque de balón, liderando el ataque del equipo con destreza y determinación.

Acompañados por el talentoso finlandés Robbie Taylor, formaron un tridente ofensivo que mantuvo en constante alerta a la defensa rival. Fue precisamente Taylor quien, con una magistral asistencia de Messi, marcó el primer gol del partido en el minuto 39, desatando la euforia entre los aficionados presentes en el estadio.

El segundo gol del partido llegaría al minuto 83, el paraguayo Diego Gómez aumentaría la ventaja para los locales, tras una gran asistencia de Luis Suárez dentro del área grande.

A pesar de las condiciones climáticas frescas, el Chase Stadium se convirtió en el epicentro de una verdadera fiesta futbolística. La presencia de numerosos aficionados argentinos y uruguayos, así como la asistencia del reconocido actor Will Smith, contribuyeron a crear un ambiente único y vibrante.

