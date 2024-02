Entrenadores de Lester Martínez destacan la disciplina del boxeador

Lester Martínez se prepara intensamente para su compromiso de este viernes ente el colombiano Rubén Angulo, en una pelea estelar que se realizará en el Parque de la Industria de la zona 9 capitalina, y que promete en la previa una noche de emociones a granel para el aficionado nacional, y en especial para el boxeador petenero que busca su triunfo número 17 como profesional.

Detrás de Lester Martínez también hay una serie de personas que le han ayudado a su crecimiento como profesional, entre ellos un grupo de los mejores entrenadores, quienes ven en el guatemalteco un boxeador disciplinado y con grandes opciones de seguir trascendiendo a nivel mundial, así como lo hace hoy en día.

Disciplina de Lester Martínez

El pasado martes 20 de febrero, Lester Martínez y sus entrenadores Esaú Diéguez y Héctor Arriola acudieron a una actividad de Banrural, donde el boxeador petenero participó de una conferencia de prensa junto a sus dos guías.

Héctor Arriola comenzó su participación recordando una anécdota. La misma fue cuando Lester Martínez llegó a un proceso de conformación de una selección sub-15 de boxeadores en Petén. El hoy catalogado como uno de los grandes valores del boxeo chapín fue acompañado por sus padres, quienes al enterarse de que Martínez había ganado la convocatoria se fundieron en un abrazo.

Arriola recuerda que solamente Lester Martínez fue quien llegó a esa convocatoria acompañado de sus padres, a lo que reflexionó: “Algo fundamental, es la escuela o formación que se da en casa, eso es fundamental”.

Añadió: “Si Lester no tuviera disciplina no estuviera acá sentado. No tuviese los resultados que él ha llegado a tener”.

Arriola también destacó el trabajo que hace Esaú Diéguez, uno de sus tres entrenadores que el chapín tiene en Estados Unidos: “Estamos ante dos figuras históricas: Esaú Diéguez y Lester Martínez, ambos han destacado que en Guatemala se pueden lograr grandes cosas”.

Héctor Arriola, agregó: “Esaú Diéguez ahora conforma uno de los mejores equipos de boxeo del mundo con el que es catalogado el mejor boxeador libra por libra del mundo, y el profesor está en su esquina. Ambos personajes nos han enseñado que cuando se quiere, se puede lograr eso, se puede lograr un gran objetivo máximo como guatemaltecos”.

Esaú Diéguez

Por su parte, el preparador de Lester Martínez en Estados Unidos, Esaú Diéguez, destacó lo disciplinado que es el boxeador nacional. “Es un muchacho muy disciplinado. Gracias al profe (Héctor Arriola) por haberlo entrenado antes de que nosotros”.

Amplió: “Somos tres entrenadores allá en Estado Unidos que nos encargamos de su preparación, pero le agradezco al profesor Arriola y a los entrenadores que tuvo en su niñez y adolescencia, que lo inculcaron muy bien y muy disciplinado. Es un buen peleador”.

