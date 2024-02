Arquímides Ordoñez es noticia en la Copa de Campeones de Concacaf

Luego de un año 2023 para el olvido, este 2024 le empieza a sonreír al futbolista guatemalteco, Arquímides Ordoñez, del F. C. Cincinnati de la Major League Soccer (MLS), quien anoche tuvo una destacada participación en la Copa de Campeones de la Concacaf 2024.

El Cincinnati visitó al Cavalier en el estadio Nacional Parque Independencia, ubicad en Kingston, Jamaica, y le derrotó 0-2 con anotaciones de Sergio Santos Gómez (45+5) y Malik Pinto (87), éste último gol con asistencia del chapín Arquímides Ordoñez.

Al 77, cuando el duelo estaba 0-1 a favor del cuadro estadounidense, el técnico estadounidense del Cincinnati, Pat Noonan, decidió retirar del terreno de juego a Corey Baird y darle ingreso al chapín.

Arquímides Ordoñez aprovechó los escasos 13 minutos de juego que le dio su técnico y cuando tenía 10 minutos dentro del terreno de juego, asistió a Malik Pinto para que éste definiera el partido de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf con un 0-2.

El partido de vuelta será el miércoles 28 de febrero a 18:00 horas de Guatemala. Si prevalece la ventaja, el Cincinnati avanzará a los octavos de final.

Malik Pinto doubles @fccincinnati ‘s lead in the closing moments! #ConcaChampions pic.twitter.com/EJ26f8IrBX

This build up. 😍

La asistencia de Arquímides Ordoñez fue un momento especial para el mundialista Sub-20 de Guatemala que ha estado en el ojo de la polémica tras la decisión de no incorporarse al combinado absoluto en un torneo oficial como lo fue en su momento la Copa de Oro 2023.

Esto debido a que el año pasado estuvo relegado al F. C. Cincinnati II y fue simplemente un jugador de relleno en la plantilla principal.

En el 2023, el F. C. Cincinnati disputó tres torneos: La MLS, la League Cup y la US Open Cup. En todas las competencias la ausencia del chapín era notoria.

FULLTIME! ⏰@fccincinnati comes out with an away victory against Cavalier FC.#ConcaChampions pic.twitter.com/wJOeaoayxE

— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 23, 2024