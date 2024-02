Cobán Imperial expone su liderato y el invicto en Malacatán

Tras el Antigua G. F. C. 2-0 Deportivo Mixco del pasado miércoles 21 de febrero, este viernes 23 continúa la séptima fecha del Torneo Clausura 2024 de la Liga Guate Banrural con el compromiso entre el Deportivo Malacateco y Cobán Imperial, actual líder de la competencia.

El duelo entre los “Toros” de Malacatán y los “Príncipes Azules” de Cobán se desarrollará en el estadio Santa Lucía a partir de las 19:00 horas, y donde el cuadro azul querrá sin duda alguna no perder la condición de revelación del campeonato chapín.

NOTA: Arquímides Ordóñez es noticia en la Copa de Campeones de Concacaf

En esta fecha 7, Cobán Imperial buscará su quinto triunfo, o en todo caso, empatar y sumar su tercera igualdad, pero lo prohibido para los cobaneros es la derrota ya que junto a Comunicaciones son los dos únicos clubes que no han perdido en el campeonato nacional.

Además, el equipo de Adrián García Arias busca consolidarse en la primera posición, misma que asegurará con un triunfo y así llegar a los 17 enteros.

Cobán Imperial tiene todo a su favor. No solo porque frente a ellos habrá un equipo que apenas suma dos triunfos y un empate y con 7 unidades está en el octavo lugar, el último sitio que da boleto a la liguilla. Sino que los cobaneros son el mejor equipo actuado fuera de casa.

Cobán Imperial suma un triunfo y dos empates, situación que hace lidere la tabla de posiciones de los equipos que actúan como visitantes.

Tras dos fechas sin marcar, el uruguayo Diego Casas busca hacer de nuevo gol e incrementar sus cinco goles ya que la lucha por ese título individual está al rojo vivo con dos futbolistas que ya suman cuatro tantos: Matías Rotondi y Juan Anangonó.

Municipal y Comunicaciones

La jornada del sábado incluye los duelos entre Municipal-Achuapa y Comunicaciones-Xelajú M. C. El primero será a las 15:00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol y el segundo a las 18:00 horas en el estadio Carlos Salazar Hijo en Mazatenango, Suchitepéquez, la segunda casa del campeón nacional

El duelo entre capitalino y achuapanecos viene presidido de la salida inesperada del futbolista Orlando Moreira, quien jugó todos los minutos posibles con Achuapa en los seis partidos anteriores. Asimismo, con un condicionado “Kuki” Lemus.

Señalamientos fuertes contra Moreira y una nota aclaratoria por parte del futbolista fueron los movimientos más fuertes que tuvo Deportivo Achuapa previo al partido de Municipal, que busca sumar su tercer triunfo en casa.

Comunicaciones recibe a Xelajú M. C., que el sábado estará arribando a sus 82 años de vida. El partido no será en la capital, y eso ayudará un poco al cuadro visitante ya que jugará en una cancha no muy alejada de su zona. El calor podría afectar a ambos clubes.

Es de recordar que cada vez que Comunicaciones se ha presentado en el estadio mazateco los resultados se le han dado y por goleada, con tremendas actuaciones del ecuatoriano Juan Anangonó, que hoy lucha por el título de goleo.

🏃 Con la mente puesta en el sábado. 🔥#VamosCremas pic.twitter.com/RKW34SyMN2 — Comunicaciones FC (@CremasOficial) February 22, 2024

Clausura 2024, Jornada dominical

La fecha se cerrará el domingo con dos duelos: Zacapa-Deportivo Guastatoya (11:00 horas) y Coatepeque-Xinabajul (15:00 horas). Este último duelo marcado por los dos equipos que están en situación de descenso.

Lugar 12 con 11 puntos (Coatepeque) y sitio 11 con 22 puntos (Xinabajul), el duelo entre las “Serpientes” y la “X” es muy atractivo por la lucha directa por el no descenso, donde los suroccidentales ya están con pie y medio en la Liga de Futbol Primera División de No Aficionados.

Coatepeque es el único equipo que no ha ganado en el Clausura 2024: Lleva cinco juegos y cinco derrotas, y es el peor equipo actuando como local.

