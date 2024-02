FOTOS. El hombre más alto del mundo se reúne con la mujer más baja del planeta

En un mundo donde la cotidianidad rara vez sorprende, la singularidad de dos individuos captó la atención de usuarios de las redes sociales manera extraordinaria. Sultan Kösen, un agricultor turco de 41 años y el hombre más alto del mundo, se reunió con Jyoti Amge, una joven de 30 años proveniente de la India y reconocida como la mujer más baja del planeta. Ambos desafían los límites de la estatura humana, cada uno con su propia historia de superación.

Kösen, con una altura imponente de 2.51 metros, ostenta el título del hombre más alto del mundo. No obstante, su estatura extraordinaria no es simplemente un rasgo físico; es el resultado de una condición médica conocida como gigantismo pituitario, causada por un tumor en su glándula pituitaria que altera la producción de hormonas de crecimiento. A pesar de los desafíos inherentes a su condición, Sultan ha encontrado formas de adaptarse y llevar una vida plena.

Por otro lado, Jyoti Amge desafía las expectativas con su diminuta estatura de 62.8 centímetros, lo que le otorga el título de la mujer más baja del mundo. Su pequeña estatura se debe a la acondroplasia, una forma de enanismo que ha interrumpido su crecimiento desde la infancia. A pesar de las dificultades que enfrenta debido a su tamaño, Amge ha alcanzado el éxito como actriz y se ha convertido en una fuente de inspiración para muchos.

Recientemente, estas dos personas se encontraron en Estados Unidos y compartieron un momento que ha resonado en todo el mundo. Las imágenes de su reunión, compartidas en redes sociales, resaltan la notable diferencia de altura entre ellos.

The world’s tallest man, 41-year-old Sultan Kosen, and the world’s shortest woman, 30-year-old Jyoti Amge, reunite in new photos. pic.twitter.com/RisneKt3SZ

— Pop Base (@PopBase) February 21, 2024