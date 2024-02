Emparejamientos de los octavos de final de la Europa League

El Villarreal ya conoce a su rival en los octavos de final de la UEFA Europa League tras el sorteo celebrado el viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza). Y este será el Marsella. Mientras, también se disputarán otras eliminatorias de muy alto nivel.

En el sorteo participaron 16 equipos. Los ocho primeros de la fase de grupos de la Europa League formaron parte del bombo de cabezas de serie. Los ocho equipos que superaron la ronda de eliminatorias de los play-offs fueron al bombo de los no cabezas de serie.

Los cabezas de serie jugaban la vuelta en casa: Atalanta (ITA), Brighton (ENG), Leverkusen (GER), Liverpool (ENG), Rangers (SCO), Slavia de Praga (CZE), Villarreal (ESP) y West Ham (ENG).

