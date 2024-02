Bizarrap revela que lanzará nueva canción con Shakira

El músico y productor argentino, Bizarrap, anunció que prepara una nueva colaboración con Shakira después de ganar el premio Lo Nuestro a Mejor Canción del año por su primer tema que trabajó junto a la colombiana.,

Bizarrap recibió el premio Lo Nuestro como Canción del Año, por su “BZRP Music session #53”, en colaboración con Shakira, al subir al escenario a recoger su estatuilla, el argentino agradeció a la colombiana y reveló que este año lanzarán un nuevo tema colaborativo.

To celebrate that we just won Song of the Year at #PremioLoNuestro, get ready because Round 2.0 of #BizaShak will be featured on “Las Mujeres Ya No Lloran.” pic.twitter.com/dvdmzeMAqe

— ShakiraMedia (@ShakiraMedia) February 23, 2024