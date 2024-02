Lester Martínez habla sobre lo que viene para su carrera

Este viernes, el Parque de la Industria se convirtió en el epicentro del boxeo en Guatemala con el esperado retorno del pugilista Lester Martínez tras cinco años de ausencia en suelo patrio. Su enfrentamiento contra el colombiano Rubén Angulo prometía ser un duelo memorable, y así fue. En el segundo asalto, Martínez conectó un golpe magistral que mandó a Angulo a la lona, sellando su victoria por nocaut técnico y coronándose como campeón del título WBC Latino de peso supermedio.

Con un récord impecable de 17 victorias, 15 de ellas por la vía del nocaut, el oriundo de San Benito, Petén, se consolida como una figura indiscutible en el ámbito del boxeo guatemalteco. Su retorno triunfal no solo reafirma su condición de favorito, sino que también aviva las esperanzas y el entusiasmo de los aficionados locales.

¿Qué viene para Lester Martínez?

En una entrevista tras el combate, Martínez compartió la emoción que experimentó al enfrentarse nuevamente ante su público: “Siempre dije que estaba muy contento por pelear en Guatemala y ver este montón de gente, de verdad, que alegre. ¡Púchica! Casi se me salen las lágrimas (en la entonación del Himno de Guatemala), escuchar el Himno en otros países y escucharlo acá, que la misma gente siguiera acapela, casi se me salen las lágrimas, pero dije ‘todavía no, hasta después’, me super emocioné”.

Respecto a su futuro en el cuadrilátero, Martínez aseguró que próximamente dará a conocer detalles sobre su próximo combate: “Nosotros nos preparamos para darle guerra a todos, en una o dos semanas daremos a conocer cuál es el siguiente paso, dónde vamos a pelear y a qué hora. Así que esperen noticias de mí en una o dos semanas o a lo mejor un par de días”.

El regreso de Lester Martínez no solo representa un triunfo deportivo, sino también un motivo de orgullo para Guatemala. Su determinación, habilidad y dedicación lo posicionan como un referente en el deporte nacional, inspirando a nuevas generaciones de talentos y consolidando su legado en la historia del boxeo guatemalteco.

#VamosGuate🇬🇹 | Tras su triunfo 17 como profesional, Lester Martínez cuenta cómo vivió su combate. En los próximos días se darán algunos detalles de su próxima competencia, dice. 📹 @noel_solis. #Boxeo🥊🥊 pic.twitter.com/D8OK0CVSH8 — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) February 24, 2024

Síguenos en TikTok