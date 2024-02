Carlo Ancelotti: “No tenía que entrar el VAR; no era un error claro”

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, explicó las quejas que le costaron una cartulina amarilla tras el gol anulado a su equipo ante el Sevilla en la primera mitad, que opinó va en contra de un uso adecuado del VAR porque entró en una acción que “no era un error claro”.

“Es difícil para el mundo del fútbol acostumbrarse a estas nuevas reglas cuando el VAR entra. Ha nacido para corregir errores obvios y este no me pareció que lo fuese. Puede que Nacho tocase el pie pero también tocó el balón. La evaluación del árbitro en el partido parecía correcta y fue corregido por el VAR. Le he dicho que no tenía que entrar porque no era un error claro y obvio”, defendió en rueda de prensa Carlo Ancelotti.

Admitió Carlo Ancelotti que esa decisión provocó cierta desesperación en sus jugadores con el arbitraje. “La primera parte hemos protestado un poco más porque hemos estado afectados por el nivel emocional tras el gol anulado, hemos perdido el control, pero la segunda parte ha sido más controlada y tranquila”.

Lucas Vázquez criticó la actuación del VAR en el Real Madrid-Sevilla, en un tanto anulado a su equipo en la primera mitad por una falta previa de Nacho Fernández, y aseguró que entra en “jugadas que no son necesarias” y que “lejos de quitar la polémica, la crea más”.

“Muchos momentos de los partidos son difíciles con el VAR. Hay poca claridad, rearbitra jugadas que no son necesarias. Lejos de quitar la polémica, la crea más”, opinó Lucas en la zona mixta del Santiago Bernabéu.

“Es una buena herramienta pero debe ser bien utilizada y los árbitros deben tener su responsabilidad en el juego. Hay cosas básicas para que los árbitros sigan teniendo su función. Sería bueno por el fútbol español y su arbitraje, que tiene un gran nivel, pero con el VAR se está rebajando. No hay un criterio base”, criticó.

Quique Sánchez Flores, entrenador del Sevilla, no quiso “lamentar nada” de la derrota por 1-0 en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid ya que compitieron en todo momento para llevarse un resultado positivo.

“Necesitas siempre una pizca de suerte. Además de jugar un buen partido, necesitas que nuestros jugadores tengan su día que se le pueda reducir al Real Madrid. No tenemos que lamentar nada, hemos competido”, comentó en rueda de prensa.

“Sabíamos que el Real Madrid nos iba a exigir muchísimo. Hemos estado todo el tiempo en el partido. Su amenaza de jugadas verticales ha existido en todo momento. Mientras hemos tenido piernas hemos sido capaces de defender bien, hemos tenido ocasiones claras contra el portero… hemos tenido nuestro momento. Cuando llega su gol, estábamos confiados y decididos y esperábamos que el resultado pudiera ser positivo. Pero desde el banquillo sale un gran jugador que dispara así desde 30 metros… son cosas incontrolables”, añadió.

