Investigan a Cristiano Ronaldo por gestos obscenos en su último partido en Arabia Saudí

El estadio vibraba con la emoción del enfrentamiento entre Al Shabab y Al Nassr, pero fue la polémica la que se apoderó de los titulares tras el gesto de Cristiano Ronaldo en respuesta a los cánticos en favor de su eterno rival, Messi. El astro portugués, acostumbrado a la hostilidad de los aficionados rivales, no se contuvo al marcar el primer gol del encuentro, desatando una nueva controversia en suelo saudí.

Al ritmo de los cánticos de “Messi, Messi, Messi”, Cristiano decidió responder con gestos que no pasaron desapercibidos. Llevándose la mano a la oreja y gesticulando con los brazos, dejó claro que no estaba dispuesto a quedarse callado ante las provocaciones. Este intercambio de mensajes no verbales añadió aún más picante a un partido que ya de por sí prometía emociones fuertes, especialmente con un doblete de Talisca que sentenció la victoria para Al Nassr.

Le gritan "MESSI, MESSI" a CR7 y esta es su reacción: pic.twitter.com/zchA5wWESn — DjMaRiiO (@DjMaRiiO) February 25, 2024

Cristiano Ronaldo será investigado

Sin embargo, la celebración de Cristiano podría haber cruzado la línea de lo aceptable para algunos, ya que la Federación de Fútbol de Arabia Saudí ha decidido abrir una investigación sobre el gesto del delantero. Aunque aún está por determinar si se considerará como un gesto obsceno, la polémica está servida y el nombre de Cristiano vuelve a acaparar titulares en el país árabe.

Esta no es la primera vez que el jugador se ve envuelto en controversias similares en Arabia Saudí. Previo a este incidente, se le acusó de despedirse de un partido tras ser increpado por la afición rival, y también causó revuelo al tomar una camiseta del máximo rival, Al Hilal, y meterla debajo de su pantalón. Estas acciones han generado tanto admiración como rechazo, convirtiendo a Cristiano en una figura polarizadora en los estadios saudíes.

⚠️ Arabia investiga a Cristiano por sus gestos obscenos a la grada ✍️ @AS_Fuentenebro https://t.co/Ik7wzAOaHV — Diario AS (@diarioas) February 26, 2024

Síguenos en TikTok