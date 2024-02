El Real Madrid negocia la posible llegada de Alphonso Davies

El mercado de fichajes siempre genera expectación y especulación, y en esta ocasión el nombre de Alphonso Davies ha acaparado los titulares, especialmente por su posible llegada al Real Madrid. El lateral del Bayern de Múnich se encuentra en el radar del equipo merengue, que busca reforzar su plantilla con uno de los talentos emergentes del fútbol mundial.

Según informes del medio inglés ‘The Athletic’, el Real Madrid habría tomado la delantera en la carrera por hacerse con los servicios de Davies. El jugador canadiense, cuyo contrato con el Bayern expira la próxima temporada, se ha convertido en uno de los objetivos principales para Florentino Pérez, presidente del club madridista. Se ha mencionado que club y jugador habrían llegado a un acuerdo verbal para su posible incorporación durante el próximo verano.

Real Madrid and Alphonso Davies have reached a verbal agreement for the Bayern Munich left-back to join in 2024 or 2025.

Las negociaciones entre el Real Madrid y Davies no son recientes. Desde hace tiempo, el club blanco ha estado en contacto con el lateral izquierdo, instándolo a no renovar su contrato con el Bayern de Múnich. Sin embargo, expertos en el mercado de fichajes como Fabrizio Romano indican que, aunque las conversaciones están en curso desde octubre de 2023, aún no hay un acuerdo definitivo.

Uno de los principales obstáculos podría ser el precio que el Bayern establecería por el traspaso, dado que el Real Madrid busca asegurar un costo que se ajuste a sus planes financieros.

Real Madrid remain Alphonso Davies fav destination since October — but Bayern's asking price will be key part of the story.

Bayern position: new deal by June or he will be sold.

No issues between Davies & Real on personal terms.

Barça have not made any proposal so far.

