‘Quimi’ Ordóñez y Cincinnati avanzan a octavos de Concachampions

El futbolista guatemalteco Arquímides Ordóñez ha dejado su marca en la Copa de Campeones de Concacaf 2024, deslumbrando con su desempeño en los minutos que ha disputado con el Cincinnati FC. El joven, quien cuenta con experiencia como mundialista sub-20 con Guatemala, ha sido pieza clave en la reciente victoria de su equipo ante el Cavalier, con un contundente marcador de 4-0 en la primera ronda del torneo.

La participación de Ordóñez en este encuentro no pasó desapercibida, pues completó los 90 minutos como titular, destacando su habilidad y compromiso en el terreno de juego. Este triunfo no solo significó un paso importante para el Cincinnati FC en la Concachampions, sino que también aseguró su clasificación a los octavos de final del torneo, donde se enfrentarán a los Rayados de Monterrey, equipo que eliminó a Comunicaciones en la fase inicial.

El aporte de Ordóñez en la serie contra el Cavalier fue notable. En el primer partido, ingresó en el segundo tiempo y contribuyó con una asistencia que ayudó a su equipo a encaminarse hacia la victoria. En el juego de vuelta, aunque tuvo una participación más discreta, tuvo la oportunidad de convertir desde el punto penal, lamentablemente, el arquero visitante frustró su intento con una gran atajada.

Con tres partidos disputados en lo que va de la temporada, ‘Quimi’ ha sumado minutos en dos de ellos, se vislumbra la posibilidad de que se consolide como parte fundamental del primer equipo. Este crecimiento en su carrera deportiva no solo beneficia al club, sino que también podría significar una opción adicional para la Selección Mayor de Guatemala en el frente ofensivo.

