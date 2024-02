Al-Nassr empata y el líder podría sacarle nueve puntos de ventaja

Sin Cristiano Ronaldo por sanción, el Al-Nassr se atascó frente al Al-Hazem (4-4) pese a un triplete del brasileño Anderson Talisca y se complicó la existencia en su pelea por conseguir el título de Liga.

El equipo del delantero luso podría acabar la jornada a nueve puntos del líder, el Al-Hilal, si éste gana su partido al Al-Ittihad el viernes. Si eso ocurre, el Al-Nassr dirá prácticamente adiós a ser campeón de la Liga de Arabia Saudí.

Con Cristiano fuera del partido por un gesto que la organización consideró como “inmoral”, el Al-Nassr no perdió capacidad goleadora. Talisca hizo de Cristiano, pero sus tres tantos no fueron suficientes para suplir las carencias defensivas del cuadro dirigido por Luis Castro, que naufragó frente a uno de los clubes más débiles del campeonato.

El Al-Hazem siempre fue a remolque del Al-Nassr y al final, en el minuto 100 se llevó el premio que buscaba. El intercambio de golpes fue constante durante un choque muy intenso: Talisca abrió el marcador a la media hora desde el punto de penalti; empató Al Mhemaid al inicio de la segunda parte; respondió el brasileño en el minuto 62; Toze volvió a subir las tablas al marcador; Talisca marcó de nuevo el 3-2; y Selemani empató otra vez en el 85.

Y ya en el tiempo añadido, Sadio Mané, de penalti, celebró el que parecía que iba a ser el tanto de la victoria del Al-Nassr. Sin embargo, en el minuto 100, Paulo Ricardo amargó la fiesta al Al-Nassr y alejó al equipo de Cristiano Ronaldo de su ansiado título.

