Se filtran audios subidos de tono de Cristian Castro ¿siendo infiel?

Cristian Castro vuelve a ser el foco de la atención por unos audios que se han filtrado en las redes sociales, mismos que salen a la luz tras terminar con su novia.

Recientemente, el cantante finalizó su relación con Mariela Sánchez, quien fue vista llorando y dando fuertes declaraciones sobre su ex, sin mencionar las razones.

Ahora se dio a conocer que supuestamente mandó audios provocativos a otras mujeres. Según reportes, el hijo de Verónica Castro le pedía a estas mujeres en los audios que se quitaran la ropa e intentaba seducirlas.

En El Show de Enrique Santos de iHeart Radio, difundieron uno de los audios.

“Qué rico. Qué cosa tan rica, que lindo”, dice con voz sugestiva. “¿Te voy a ver?”, añade. “Todo rico. ¿Me dejas verte? Déjame verte sin la de arriba. Déjame verlas, y abajo también déjame ver”, dice, pidiéndole que se desnude.

No se ha revelado la identidad de la mujer con la que el artista mexicano tuvo este atrevido intercambio.

El cantante anda soltero

Hace unos días fue abordado por la prensa en el aeropuerto sobre su separación, Cristian Castro solo dijo: “Ella es una chica muy buena y la verdad que todo fue muy tranquilo, pero no se pudo más”.

La repentina separación tras ambos mostrarse muy enamorados, despertó rumores de supuesta infidelidad. Ella, por su parte, contó su versión en Teleshow.

“Cristian tiene un problema emocional, necesita ayuda”, afirmó. La empresaria argentina añadió sobre su ruptura: “Él tuvo una crisis emocional, que aparentemente le ocurre cada tanto frente a algunas situaciones.

Estaba con mi celular y ve un video viejo, que editan los celulares como ‘Recuerdos’ y se me ve a mí con un amigo, que inclusive ha salido con amigas mías. Cuando lo vio, empezó con un shock de celos. Por eso yo decidí irme, él tiene un tema de celos, no es mala persona, para nada. Tal vez se autoboicotea, no lo tengo claro”.