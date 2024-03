El Derby County, equipo donde brilla el delantero inglés-guatemalteco Nathaniel Méndez-Laing, obtuvo una importante y contundente victoria por 3-0 sobre el Port Vale, consolidando su posición en el segundo puesto de la tabla, dentro de los puestos directos de ascenso.

El partido se caracterizó por el dominio temprano del Derby, que se puso en ventaja rápidamente con un gol de Louie Sibley a los cinco minutos del inicio del encuentro. El delantero Dwight Gayle amplió la ventaja justo antes del medio tiempo, marcando su primer gol con los Rams y dejando al equipo en una posición sólida al término de la primera mitad.

