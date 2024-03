¡Polémico final! Gil Manzano se roba el show en el Valencia-Real Madrid

Jesús Gil Manzano, árbitro de la Primera División desde 2012, fue el gran protagonista del empate entre Valencia y Real Madrid (2-2), el cual contó con un gol madridista en la última jugada, pero justo en el momento en el que central pitó el final del duelo, ocasionando una serie de reclamos subidos de tono, que dejó varias expulsiones.

Gil Manzano agregó 7 minutos, pero al 90+8, se marcó un tiro de esquina a favor del Real Madrid. Y el central dejó cobrar la jugada, y tras un centro por la banda de la derecha, el esférico llegó a la cabeza de Jude Bellingham, quien anotó al 90+8 con 42 segundos. Momento en el cual el árbitro se había llevado el silbato para terminar el partido, situación que se dio justamente cuando cayó el gol.

Ante el desconcierto de los jugadores del Real Madrid, quienes creyeron que se había marcado el gol de la remontada (2-3) salieron a festejar. Pero segundos después, se dieron cuenta que el sonido era el del final del partido, el cual dejaba un marcador de 2-2.

Al final, los jugadores visitantes enloquecieron ante el marcaje de Jesús Gil Manzano, quien no dejó terminar la jugada, y se mostraron algunas tarjetas rojas, pero entre la trifulca que se armó fue imposible que las cámaras captaran a los jugadores sancionados, pero uno de ellos fue el ingles Jude Bellingham, quien había hecho el gol de la victoria, que al final, por un mal marcaje no contó.

Con el puño en alto, Vinícius Junior ejerció de líder este sábado. Y se creció en Mestalla con un doblete para evitar la derrota del Real Madrid ante el Valencia, que se adelantó con tantos de Hugo Duro y Roman Yaremchuk en un partido que terminó con polémica y tangana ya que el árbitro, Jesús Gil Manzano, pitó el final justo cuando Jude Bellingham marcó el gol que suponía la remontada.

El Valencia-Real Madrid de este sábado fallero en la capital valenciana se presentaba como un duelo de alto voltaje. La afición valencianista, que salió a protestar cuatro horas antes contra el máximo accionista Peter Lim, recibió con abucheos y pitidos a Vinícius, que regresó a Mestalla nueve meses después de recibir insultos racistas.

Con un sentido homenaje a los afectados por el incendio de Campanar, el partido arrancó en el feudo centenario con un líder que quería aumentar la distancia en LaLiga con la vuelta de Bellingham y con un Valencia que tenía en el recuerdo y quería repetir la victoria de la temporada pasada para seguir la estela de Europa.

🚨 CONFIRMED: Jude Bellingham is the player that got sent off!

‘It’s a f*cking goal, the ball is in the air. What the f*ck is that.” pic.twitter.com/StfD6ujHGU

— Madrid Xtra (@MadridXtra) March 2, 2024