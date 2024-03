Real Madrid sobrevive en Mestalla gracias a un inspirado Vinícius

El estadio Mestalla de la ciudad de Valencia vivió un intenso partido entre el cuadro local y el Real Madrid como parte de la fecha 27 de La Liga, campeonato que lidera el equipo de Carlos Ancelotti y que continúa en esa posición pese al resultado de este sábado.

Valencia recibió al Real Madrid en el estadio Mestalla este sábado a partir de las 14:00 horas de Guatemala, y tras un inicio trepidante, el conjunto de Rubén Baraja colocó contra la pared al equipo visitante en la primera media hora de juego.

Al 27, Valencia tomó la ventaja de 1-0 con un cabezazo de Hugo Duro, y a los 30, un error garrafal del defensor Dani Carvajal terminó en el 2-0 gracias a la destreza del ucraniano Roman Yaremchuk, quien robó el esférico, dribló a Andriy Lunin, y lo derrotó para poner de pie a más de 47 mil aficionados en el Mestalla de Valencia.

Tras el 2-0, el estadígrafo español, Alexis María Martín-Tamayo (MisterChip) brindó un dato desalentador para la afición madridistas. Y es que se refirió a la desventaja del 2-0 en Mestalla, resultado del cual el Real Madrid jamás había revertido. Solo registraba un empate 3-3 en 1943 y 23 derrotas, jamás pudo lograr la remontada.

Paría muy alejada esa posibilidad de que el Real Madrid rescatara el resultado, pero al 45+5, cuando espiraba la primera mitad, apareció el delantero brasileño Vinícius Júnior para hacer el 2-1, y soñar con el empate, y porqué no con la remontada. Todo se definiría en el segundo tiempo.

Para la segunda parte, ambos clubes jamás desistieron de su juego ofensivo y buscaron, en el caso del Valencia sentenciar el partido con el 3-1 y por el Real Madrid igualarlo 2-2. Pero las intervenciones milagrosas de los porteros Giorgi Mamardashvili y Andriy Lunin evitaron esa situación en los primeros 25 minutos de juego en la etapa de complementaria.

Los restantes 20 minutos continuaron con la misma intensidad, y ni el mejor libretista tenía un final tan especial como el que vivió Vinícius. El jugador castigado duramente por la afición valenciana en el pasado, y en este partido, encontró su doblete, encontró el gol del empate a los 75, y tras una revisión del VAR, que lo llevó hasta el 79, se descartó una posición adelantada del sudamericano para decretarse un emotivo 2-2 a falta de 11 minutos para terminar el duelo.

El final fue muy polémico. En la última jugada, un tiro de esquina, terminó en gol de Jude Bellingham, pero en el momento del gol, el árbitro Gil Manzano pitó, pero no el gol sino el final del partido, lo que ocasionó reclamos fuertes por lo que se dieron algunas expulsiones al final.

El Valencia y Real Madrid igualaron 2-2 y eso hizo que el local llegara a 37 puntos, y aún está a cinco unidades de ingresar a los puestos de competencia europea. Por su parte, el Real Madrid acumula 66 y continúa como líder de la competencia. Toma ventaja de 7 puntos sobre Girona y 9 sobre Barcelona, equipos que aún deben disputar esta jornada.

Vinícius es recibido con abucheos

Vinícius Junior fue recibido este sábado con abucheos, pero sin incidentes, en el partido que enfrenta al Valencia con el Real Madrid en Mestalla, donde el brasileño ha vuelto nueve meses después de sufrir insultos racistas por parte de unos aficionados que el club local expulsó de inmediato.

En la llegada del Real Madrid a la capital valenciana, tanto en el aeropuerto como en el hotel, Vinícius fue uno de los más aclamados por los aficionados madridistas, pero en Mestalla esas ovaciones se convirtieron en pitidos y abucheos.

El autobús del equipo blanco no llegó a Mestalla por la Avenida de Suecia, la entrada principal al estadio, sino por la calle Joan Reglà, ubicada en un lateral del estadio.

Al saltar al césped para calentar, el delantero brasileño recibió una sonora pitada y también el equipo madrileño.

Así ha respondido Vinicius a los insultos y pesetas que ha recibido tras el gol. Puño al aire y gol importantísimo para salir más enchufados tras el descanso e ir a por la remontada. pic.twitter.com/a6ORVbTteh — Madrid Sports (@MadridSports_) March 2, 2024

Seguridad requisa carteles

Los guardias de seguridad del estadio de Mestalla están requisando carteles amarillos en los que se distingue el lema ‘Lim Go Home’ al aparecer también una referencia al jugador del Real Madrid Vinícius Jr, que aparece con una nariz gigante y el mensaje “Pinochius, I don’t care” (Pinocho, no me importas).

La asociación Libertad VCF pretendía mostrar través de estos 20.000 carteles su rechazo hacia Peter Lim, máximo accionista del club, y no referirse al incidente racista ocurrido con el futbolista brasileño la pasada temporada.

No obstante, estos carteles portaban la imagen del jugador brasileño, en los que aparecía una nariz gigante en referencia a la película Pinocho, haciendo ver que Vinícius había mentido la temporada pasada al acusar a todo Mestalla de racista.