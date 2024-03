Canadá y Brasil sellan su boleto a las semifinales de la Copa Oro Femenina

Las selecciones femeninas de fútbol de Canadá y Brasil han demostrado su dominio en la Copa Oro de Estados Unidos al extender su racha invicta a cuatro partidos y asegurar su pase a las semifinales del torneo, que se llevarán a cabo el próximo 6 de marzo en San Diego.

Canadá, líder del Grupo C con una impecable marca de 9 puntos de 9 posibles, 11 goles a favor y sin recibir ninguno en contra, tuvo que luchar contra Costa Rica en un partido que se extendió hasta el tiempo extra. Finalmente, lograron imponerse 1-0 en el minuto 103, asegurando así su posición en las semifinales.

It's a Brazilian victory in BMO Stadium 🇧🇷 pic.twitter.com/q5grQ2dDLK

Por su parte, Brasil, también invicta en la fase de grupos con 7 goles a favor y ninguno en contra, enfrentó a Argentina en lo que se esperaba ser un emocionante Superclásico sudamericano. Sin embargo, la Canarinha dominó el encuentro de principio a fin, imponiéndose de manera contundente con un marcador final de 5-1.

Las brasileñas tomaron una ventaja temprana de 4-0 con goles de Yaya en el minuto 19, Yasmim en el 36, Bia Zaneratto en el 54 y el 95, así como Gabi Nunes en el minuto 61. Aunque Argentina logró marcar un gol en el minuto 81 a través de Celeste dos Santos, esto no fue suficiente para detener el dominio de Brasil.

Con estas victorias, Canadá y Brasil avanzan a las semifinales, donde se enfrentarán a los ganadores de los partidos entre Estados Unidos y Colombia, y México y Paraguay, respectivamente. Los emocionantes encuentros tendrán lugar en el Snapdragon Stadium en San Diego, California.

En cuanto al partido entre Canadá y Costa Rica, este estuvo marcado por la lucha y los contrastes. A pesar de la presión constante de Canadá, fue hasta el tiempo extra, en el minuto 104, que Évelyne Viens logró romper el empate con un cabezazo que aseguró la clasificación de su equipo.

El partido fue un duelo de contrastes entre las porteras, con Kailen Sheridan de Canadá prácticamente sin ser puesta a prueba, mientras que Daniela Solera de Costa Rica enfrentó numerosos ataques. A pesar del esfuerzo de Costa Rica, su falta de puntería les impidió obtener la victoria y avanzar a las semifinales.

Canada is your first ever W Gold Cup Semifinalist! pic.twitter.com/kXH88v3rZ2

