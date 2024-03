Georgina Rodríguez pone fecha al retiro de Cristiano Ronaldo

Durante el París Fashion Week, Georgina Rodríguez, la pareja de Cristiano Ronaldo, no solo deslumbró con su impecable estilo sino que también atrajo la atención al revelar detalles sobre el futuro del famoso futbolista portugués. En una conversación casual con la cantante serbia Jelena Karleusa en el backstage del evento, Rodríguez sugirió que el retiro de Ronaldo podría ocurrir en un plazo no muy lejano: “Cristiano un año, y luego termina. Tal vez dos, no lo sé”, expresó la pareja del portugués.

Las declaraciones de Rodríguez, que han generado un gran revuelo en los medios y entre los fanáticos del fútbol, sugieren que Cristiano Ronaldo, quien ha dejado su huella en clubes como el Real Madrid y el Manchester United, así como en la selección nacional de Portugal, podría colgar las botas a la edad de 40 o 41 años.

⚽️😢Lo que el mundo del fútbol nunca querría escuchar. Georgina y la fecha en la que CRISTIANO podría dejar el fútbol@diarioas pic.twitter.com/W0egOb4HaA — AStv (@AS_TV) March 3, 2024

¿Se acerca el retiro de Cristiano Ronaldo?

Este anuncio no solo ha captado la atención por su contenido, sino también por el escenario en el que se realizó. Georgina Rodríguez, además de su papel como compañera de Ronaldo, también es reconocida por su carrera como modelo. Durante el evento, desfiló para la marca Vetements luciendo un deslumbrante vestido rojo que hizo referencia a la emblemática camiseta número siete que Ronaldo vistió en su paso por el Manchester United. La sorpresa fue aún mayor cuando se reveló que el vestido llevaba impreso el autógrafo del jugador, un detalle que dejó a muchos boquiabiertos.

El legado de Cristiano Ronaldo en el fútbol es innegable. Su habilidad excepcional, su dedicación y su mentalidad competitiva lo han llevado a lo más alto del deporte durante más de dos décadas. Desde sus inicios en el Sporting de Lisboa hasta su paso por los clubes más prestigiosos de Europa y sus destacadas actuaciones con la selección nacional portuguesa, ha dejado una marca indeleble en la historia del fútbol mundial.

Georgina Rodríguez en la semana de la moda de París. LA BICHOTA. pic.twitter.com/mzqk48Ybwz — Invictos (@InvictosSomos) March 1, 2024