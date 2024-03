¿Infiel? Tiktoker expone a Kanye West por enviarle mensajes a su novia

Kanye West vuelve a generar polémica. Esta vez ha sido expuesto en redes sociales por un popular ‘youtuber’ llamado Bryce Hall.

El ‘influencer’ ha compartido varias capturas de los mensajes directos que el exesposo de Kim Kardashian manda a su novia a través de Instagram con el fin de encontrarse con ella en California.

Kanye is sliding on my girlfriend.. someone tell Kim pic.twitter.com/rSw6ADR1vk

En las imágenes, se puede ver que el rapero inicia la conversación con un directo “estoy de vuelta en California”. “¿Qué?”, responde ella sin saber a qué se refiere. “¿Estás en California o en Estados Unidos?”, le pregunta el artista. “Sí, por”, contesta la joven.

cmon ye… at least invite me to the hang and listen session 😕 pic.twitter.com/bgpSuVtW40

— Bryce Hall (@BryceHall) March 2, 2024