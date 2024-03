Estados Unidos y Brasil protagonizarán la final de Copa Oro W

Estados Unidos derrotó este miércoles en los penaltis a Canadá (2-2, 1-3 en la tanda) y jugará contra Brasil la final de la primera edición de la Copa Oro femenina.

Jaedyn Shaw abrió el marcador en el minuto 20 para el combinado de “Barras y estrellas”. No bajó los brazos Canadá, que encontró el empate en el 82 con un cabezazo de Jordyn Huitema para llevar la semifinal al tiempo extra.

Ya en la prórroga, Sophia Smith cazó un balón dentro del área y anotó en el 99 para Estados Unidos que parecía definitivo. Pero en el 126, Adriana Leon logró ‘in extremis’ y de penalti el empate para las canadienses por lo que la semifinal quedó para resolverse desde la tanda de once metros.

NOTA: América golea a “Chivas” y se perfila a cuartos de ConcaChampions

No perdonaron ahí las estadounidenses, que tras mucho sufrimiento certificaron su pase a la final con Alyssa Naeher como heroína, ya que la portera no solo detuvo tres penaltis sino que además tiró uno y lo metió para su equipo.

Por su parte, Brasil goleó este miércoles por 3-0 a la selección de México en la otra semifinal.

Ambas semifinales tuvieron lugar en el Snapdragon Stadium de San Diego (California, EE.UU.), el recinto que acogerá este domingo 10 de marzo la final de esta edición inaugural de la Copa Oro femenina.

Relive the excitement from the Match between Canada and United States in the #WGoldCup Semifinals! 🇨🇦 🇺🇸 pic.twitter.com/11epQ1F8lV

— W Gold Cup (@GoldCup) March 7, 2024