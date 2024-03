Eugenio habla de una reconciliación entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann han avivado los rumores sobre una posible reconciliación, pues desde hace varias semanas han compartido tiempo juntos, incluso hicieron un viaje los dos con su hija.

En medio de los rumores, Eugenio Derbez fue cuestionado por los periodistas y dio su opinión sobre la evolución entre el vínculo de la actriz y su exesposo.

Fue a través de una serie de fotografías en las que los actores fueron captados de la mano mientras caminaban por las calles de Madrid, España; sin embargo, casi de inmediato se dio a conocer que todo era parte de una película que se encuentran grabando.

Por otro lado, el intérprete de ‘No se aceptan devoluciones’ resaltó la forma en la que Aislinn y Mauricio lograron separarse, con el objetivo de evitar involucrar a su hija.

“Siempre ha sido muy lindo, la verdad es que yo le admiro mucho a Aislinn y a Mauricio haber tenido una separación tan amistosa, que la mayoría no hemos podido lograr”, agregó.

Eugenio también señaló que admira la forma en la que los actores han logrado convivir para no afectar la crianza con su hija, explicando que le hubiera gustado hacer lo mismo con sus exparejas.

“Yo lo envidio mucho porque yo no tuve esa experiencia y me hubiera gustado darles a mis hijos eso, una paz, una tranquilidad, como niños que no vieran a sus papás peleados. Lo admiro mucho”, dijo.