Nicholas Hagen suma su segundo partido en banca

Las últimas semanas no han sido nada fácil para el guardameta guatemalteco Nicholas Hagen. El meta chapín sigue esforzándose en cada uno de los entrenamientos del Columbus Crew para poder ser tomado en cuenta en alguna titularidad de su nuevo club. Y entrar en el gusto de su técnico, el francés Wilfried Nancy.

Pero dicha situación cada día es más complicada para el legionario guatemalteco. Hagen no ha podido debutar con campeón defensor de la Major Legue Soccer, tanto en la liga estadunidense como en la Copa de Campeones de la Concacaf 2024.

