Katy Perry deja a la vista sus atributos en plena alfombra roja

Los Billboard Women in Music se entregaron la noche del lunes en Los Ángeles, California. Unos premios que como cada año reconocen a las mujeres en la música. Las famosas desfilaron por la alfombra roja, una de ellas fue Katy Perry.

La cantante acudió a la gala con un inusual atuendo que acaparó todas las miradas, pues no dejó nada a la imaginación. Su atuendo de dos piezas en color rojo intenso dejaba a la vista sus atributos.

Si la ves de frente, todo parece normal, un corsé con peplum a los lados y una falda en corte de sirena. Pero, la parte trasera se vuelve controversial, y es que esta vez, mostró de más.

No solo el corsé era ajustable en la parte de la espalda, sino, también la falda. Y no nos queda claro si es que le quedó chica y no logró cerrar bien o si, realmente así estaba diseñada.

Así que, sumado a eso, la estrella usó como prenda interior un hilo negro, lo que permitía que se le viera todo el trasero. En su cuenta de Instagram, la pareja del actor Orlando Bloom, mostró un video del proceso en el que le ayudan a vestirse antes de irse al evento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por KATY PERRY (@katyperry)

El amor de la cantante

Katy Perry y Orlando Bloom se han convertido en unas de las parejas más estables de la farándula. Se conocieron en el 2016 durante la entrega de los Globos de Oro y se comprometieron tres años después.

Actualmente, fuentes cercanas a la pareja señalan que se encuentran en crisis y que la boda podría estar en riesgo, ya que ambos pasan más tiempo separados.

La boda estaba prevista para el 2020, pero fue suspendida por la pandemia del Covid-19. En ese mismo año, Perry y Bloom dieron a conocer el nacimiento de su hija Daisy Dove Bloom. Hasta ese entonces, todo era amor y bienestar en su hogar.

Sin embargo, este 2024 la pareja inició el año con fuertes rumores de separación. Él cumplió 47 años el pasado 13 de enero y lo celebró disfrutando de la nieve en traje de baño y compartiendo con sus amigos y sin su novia, así lo dejó ver en sus historias de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Orlando Bloom (@orlandobloom)