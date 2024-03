¡Qué fuerte! Alexa Hoffman comparte pruebas en video en contra de Héctor Parra

Héctor Parra está a la espera de una nueva sentencia por los cargos de corrupción de menores, que se llevará a cabo la próxima semana. Esto tras la denuncia de su hija Alexa Hoffman.

La adolescente dio su autorización para que el programa “De primera mano” revelara las pruebas que muestran el abuso sexual y la corrupción de menores perpetrados por el actor cuando ella era menor.

Esto videos forman parte de la carpeta de investigación en curso. El periodista Gustavo Adolfo Infante exhibió un par de ellos proporcionados por la víctima.

De acuerdo con el conductor, estas son solo algunas partes de la evidencia presentada por Alexa, las cuales han sido fundamentales para la condena. Actualmente, el artista mexicano cumple una condena de 10 años por corrupción de menores en el Reclusorio Oriente.

En uno de los videos, se escucha a alguien comentar sarcásticamente sobre fotos familiares, mientras se señala un rayón que indica “esta es mi pompi”, acompañado de una flecha apuntando hacia esa parte del cuerpo de la joven.

Un segundo video se observa a la familia celebrando un intercambio de regalos navideños. Ella le entrega a su padre un álbum de fotos que hizo donde se revela una fotografía en la que se lee: ‘Tú me enseñaste a no usar ropa’, causando consternación en la joven.

“Ay, qué padre, ¡mira!, álbum de recuerdos, ay, qué bonito, bravo, qué padre, que original, mira: ‘Tú me enseñaste a tomar Pepsi’, ‘Tú me enseñaste a sonreír’, qué bonito, uy qué maravilla. ‘Tú me enseñaste a divertirme’, ‘Tú me enseñaste a no usar ropa’. Ay qué bonito está”, es lo que se dice en el video.